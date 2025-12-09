﻿Передвижная выставка, посвященная истории развития бизнеса в регионе, открылась в Смоленской области

Передвижная выставка «История Смоленского предпринимательства» стартовала в регионе. Проект создан Центром «Мой бизнес» и Министерством инвестиционного развития Смоленской области, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка выстраивает непрерывную историческую линию — от пути «Из варяг в греки» через индустриальные преобразования XIX века к особенностям локальной промышленности начала XX столетия. Экспозиция выстроена как путешествие сквозь эпохи: пять тематических разделов позволяют зрителю шаг за шагом проследить, как менялись формы хозяйственной деятельности, торговые связи и предпринимательские практики. Особого внимания заслуживает финальная часть выставки, где с помощью анимированного видео наглядно представлена динамика развития предпринимательской культуры — от первых купеческих караванов до зарождения промышленных предприятий.

Особое значение экспозиция имеет для молодёжной аудитории. Ориентируясь на школьников и студентов, авторы проекта выстраивают живую связь между древними торговцами и современными предпринимателями. Знакомство с историческим опытом предшественников позволяет молодым людям глубже понять корни местной культуры, оценить преемственность предпринимательских традиций и увидеть непрерывность экономического развития родного края.

Выставка уже вызвала широкий интерес у образовательных учреждений и историко‑культурного сообщества. Организаторы ожидают, что проект станет важным элементом просветительской работы и будет способствовать формированию у молодежи осознанного отношения к историческому наследию региона.

Экспозиция уже побывала в Ярцево, где ее посетило более 400 человек. В феврале передвижная экспозиция будет находиться в Починке и Рославле, а с апреля в Смоленске на регулярной основе.

В Смоленской области большое внимание уделяется поддержке бизнеса. Ранее в своем телеграм-канале Василий Анохин подчеркнул, что стабильность и успешное развитие регионального бизнеса способствуют росту экономики: «Поэтому мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития и оказываем комплекс мер поддержки».

Пресс-служба Правительства Смоленской области