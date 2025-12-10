О правах и обязанностях рассказали малышам «Планеты дружбы»

Легко, занимательно и познавательно прошло знакомство ребят общественной организации «Планета дружбы» с основами законодательства Российской Федерации.

Занятие о правах и обязанностях ребёнка в новом игровом пространстве по улице Энгельса, 14 провела председатель Сафоновской окружной избирательной комиссии Любовь Павлова. Мероприятие прошло в рамках декады инвалидов.

Из информационного мультфильма ребята узнали, что каждый ребёнок должен поддерживать порядок в своих вещах, уважать другого человека, обязан учиться и слушаться родителей. А затем ответили на вопросы «сказочной» викторины. Например, какое право нарушил Волк, похитив семерых козлят?