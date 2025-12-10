﻿В России наградили лучших волонтеров





Президент России Владимир Путин вручил премию #МыВместе выдающимся волонтерам.

На церемонии награждения глава государства назвал Россию –страной добровольцев, и статистика это подтверждает: каждый третий житель страны хотя бы раз за последний год был вовлечен в волонтерскую деятельность.

Беспрецедентное по масштабам развитие волонтерского движения, в котором сегодня состоят миллионы россиян – свидетельство опоры страны на традиционные духовные ценности: отзывчивость, милосердие и взаимопомощь.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Вручение премии #МыВместе при участии Владимира Путина стало важным символическим подтверждением того, что волонтерство в России перешло из разряда точечной социальной активности в базовый элемент гражданской культуры. Формула «страна добровольцев» сегодня отражает не лозунг, а реальное состояние общества. Массовое участие людей в помощи другим опирается на традиционные ценности взаимовыручки, милосердия и ответственности за ближнего. Именно эти качества в периоды испытаний превращают волонтеров в важнейший ресурс устойчивости страны.

Если говорить о роли волонтерского движения в развитии России, то сегодня это уже не только гуманитарная помощь или социальная поддержка уязвимых групп. Добровольцы активно работают в сферах патриотического воспитания, экологии, событийного волонтерства, поддержки участников СВО и их семей. Волонтерство формирует новую управленческую и лидерскую среду. Через участие в добровольческих проектах молодежь получает практический опыт командной работы, ответственности и социального проектирования – это напрямую влияет на качество будущих управленческих и общественных элит.

В Смоленской области волонтерское движение развивается системно и при активной поддержке Василия Анохина. Особенно заметна работа добровольцев в патриотических проектах, гуманитарных миссиях, помощи бойцам СВО и их семьям, а также в сфере сохранения исторической памяти и экологических инициатив. Волонтерские объединения работают в связке с вузами, школами, общественными организациями, что создает устойчивую инфраструктуру добровольчества.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

За последнее десятилетие в России сформировалось массовое волонтёрское движение, и огромное число граждан оказались вовлечены в волонтёрство. Волонтёры отлично проявили себя в ходе организации и проведения массовых спортивных мероприятий, которыми по праву может гордиться наша страна — Олимпиады в Сочи в 2014 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Добровольцы приходили на помощь пожилым гражданам в тяжёлые дни пандемии коронавируса. После аварии нефтяных танкеров “Волгонефть” в Чёрном море тысячи волонтёров помогали очищать берег Чёрного моря от загрязнения, спасать пострадавших животных. В целом добровольческое движение к настоящему времени охватило самые разные сферы человеческой деятельности — от поиска пропавших людей до охраны природы, от организации крупных мероприятий до социальной поддержки граждан. В волонтёрской активности граждан находят своё отражение ценности патриотизма, солидарности, взаимопомощи, дружбы и сплочённости общества. Подлинной элитой страны сегодня становятся волонтёры — те, кто жертвует своим личным временем и силами, чтобы приносить пользу обществу, а не прожигает жизнь на дорогих яхтах и чартерных рейсах и в злачных местах за пределами страны.

В Смоленской области волонтёрское движение получило большое распространение. Так же, как и в других регионах России, волонтёрская активность охватывает различные сферы деятельности. Много пользы делу защиты природы приносят волонтёры-экологи: добровольцы из команды “Делай!» высаживают деревья в рамках всероссийских и местных акций; эколволонтёры также очищают лес и берега рек от отходов, собирают отходы для утилизации, обустраивают экотропы. Большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи вносят “Волонтёры победы” — помогают ветеранам, благоустраивают памятные места. Волонтёры в Смоленской области активно участвуют в вахтах памяти: сформированные в регионе поисковые отряды нашли десятки тысяч тел солдат, павших в ходе Великой Отечественной войны на Смоленской земле, защищая свою Родину. Активно ведётся работа и в региональных отделениях политических партий: проводимые акции помогают привлечь внимание к общественно важным проблемам и отметить значимые исторические события для страны и региона.

Сила волонтёрского движения именно в том, что активность добровольцы проявляют именно по зову своей души, а не по распоряжению начальства. Тем не менее, вклад волонтёров в развитие нашей страны стоит отметить по достоинству. И вручение премии “Мы вместе” — важный шаг на пути признания того, как много делают волонтёры для общества. Полагаю, что на региональном уровне должны быть учреждены награды для отличившихся волонтёров. В Москве в 2022 году учреждён знак отличия “Волонтёр Москвы”. Ежегодно им отмечают до 100 человек, введено три степени награды: первой степенью награждают тех, кто имеет не менее пяти лет добровольческого опыта, второй — от трёх лет опыта и третьей — от года. Выдвинуть претендентов на награду могут некоммерческие организации, компании, образовательные учреждения, органы власти. Вручение наград волонтёрам, участвующим в общественно значимых проектах и вносящих важный вклад в развитие добровольческого движения, — хороший способ отметить их роль в жизни общества и признать их заслуги на государственном уровне. Эту практику следует ввести и в других регионах России.