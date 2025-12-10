﻿Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики потребления никотинсодержащей продукции

С 8 по 14 декабря в России проводится ежегодная Неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции, цель которой защита здоровья населения, особенно подростков и молодежи, от пагубного воздействия табака и новых форм никотиновой зависимости.

По данным официальной статистики, за годы действия государственной политики, направленной на защиту граждан от табака и последствий его потребления, распространенность курения в стране снижается, но за последние годы в несколько раз увеличилась доля людей, употребляющих никотинсодержащую продукцию (вейпы, электронные сигареты, продукты нагревания табака, кальяны).

Остается низкой осведомленность населения о том, что эти продукты в силу содержания высокотоксичного никотина вызывают зависимость и другие заболевания. Этому способствует агрессивный маркетинг данной продукции со стороны табачных компаний, нацеленный, в первую очередь на подростков и молодежь.

Стоит помнить, что никотинсодержащая продукция наносит такой же вред организму, как и табачные изделия. Она включает в себя все формы потребления никотина, в том числе: традиционные и электронные сигареты, жидкости с никотином, жевательные и никотиносодержащие леденцы, дымоподобные смеси и другие аналогичные продукты.

От последствий курения погибают около 10 миллионов человек ежегодно. Курильщики страдают от ряда заболеваний: онкологии, туберкулеза, астмы, хронических заболеваний легких и сердца и сосудов.

Никотин – яд, отравляющий каждую клетку организма. Он вызывает спазм сосудистой стенки, приводя к ишемической болезни сердца, повышению артериального давления, приводит к нарушению в свертывающей системе крови, усиливая риск тромбообразования. Синтетический никотин приводит к тяжелым последствиям: быстрой зависимости, сердечно-сосудистым заболеваниям, инсультам, бесплодию, когнитивным расстройствам, злокачественным новообразованиям и т. д.

Кроме того, пассивное курение способствует развитию у некурящих людей заболеваний, свойственных курильщикам. Бросить курить нелегко, но никогда не поздно. Лучшее, что можно сделать для своего здоровья – никогда не пробовать.

Изображение сгенерировано нейросетью