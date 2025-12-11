Голосуйте за смоленскую стелу

Для любого города въездная стела – это визитная карточка муниципального образования, его первое впечатление для гостей и символ гордости для жителей. Смоленская область принимает участие во II Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Он проводится при поддержке Минстроя России и является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство».

Полуфинал продлится до 20 декабря. Лучшие объекты будут выбирать в различных категориях и номинациях среди въездных стел и входных групп общественных пространств. Наш регион представлен в номинации «Въездная стела» в категориях «Крупные города» и «Муниципальный округ». В полуфинал вышли стела города-героя Смоленска и стела Кардымовского муниципального округа. Оба объекта успешно прошли отборочный этап.

Голосование в каждой из категорий продлится трое суток. С 10 по 13 декабря можно отдать свой голос за въездную стелу Смоленска. Для номинации «Муниципальный округ», в которой представлена стела Кардымовского муниципального округа, голосование стартует с 12 по 15 декабря.

Онлайн-голосование проходит на платформе сообщества «ГорСреда». (https://vk.com/wall-224717408_130793) Принять участие может любой гражданин России с регистрацией по месту жительства в любом регионе страны.

В финал выйдут победители в каждой номинации и категории, набравшие наибольшее число голосов. Награждение состоится в феврале 2026 года. Присоединяйтесь к голосованию!