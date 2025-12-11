Завершается период стажировок для курсантов программы «Герои СВОего времени. Смоленск»

Она реализуется ее по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin). (https://t.me/news_kremlin) Защитники побывали на предприятиях и в учреждениях региона, знакомились с их работой. Наставники помогали разобраться в деталях и особенностях управленческих процессов. Сегодня встретился со своим подопечным, Александром Тихоновым, также подвели итоги прошедшей стажировки.

Александр — выпускник Смоленской военной академии. В этом году прошел профессиональную переподготовку при МГИМО по направлению «Развитие территорий и инфраструктура городского хозяйства».

За время стажировки Александр изучал работу объектов предприятия «Смоленскрегионтеплоэнерго», выезжал на стройплощадки новых объектов. Еще один этап прошел в Министерстве архитектуры и строительства, а также в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и тарифной политики Смоленской области — знакомился с вопросами кадастра, капитального строительства и диспетчерского управления.

– Как наставнику, мне приятно видеть, что Александр подошел к делу с большой ответственностью, вникая во все детали. В ближайшее время участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» приступят к следующему блоку обучения. Он будет посвящен экономике и финансам. Лекции для курсантов прочитают эксперты РАНХиГС, сотрудники Правительства Смоленской области. Весь курс рассчитан до июня 2026 года. Опыт и знания наших защитников позволят реализовать свой потенциал в гражданской жизни, – сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.