Стартовал отборочный этап региональной гуманитарной Олимпиады «Умники и умницы земли Смоленской»

В Смоленской области дан старт отборочному этапу региональной гуманитарной Олимпиады «Умники и умницы земли Смоленской». 88 талантливых школьников из разных уголков региона накануне продемонстрировали свои знания и эрудицию в написании эссе. В ноябре о возрождении олимпиады заявил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Участникам были предложены две темы, отражающие богатство истории и культуры Смоленщины: «»Катюша» как культурный код: от смоленских рубежей до всемирного символа» и «Смоляне в истории российского кинематографа: от Анатолия Папанова до Юрия Никулина». Ребята проявили глубокое понимание предложенных тем, представив содержательные работы.

«Олимпиада «Умники и умницы земли Смоленской» – это возможность для наших школьников раскрыть свой интеллектуальный потенциал, проявить интерес к истории и культуре родного края, развить навыки исследовательской работы и критического мышления. Поддержка талантливой молодежи – приоритетное направление нашей работы. Эти ребята станут будущим Смоленщины и гордостью региона», — сказал Губернатор Василий Анохин.

Результаты отборочного этапа будут объявлены в ближайшее время. Победители примут участие в следующем этапе Олимпиады – конкурсе ораторского мастерства, где им предстоит продемонстрировать свои навыки публичных выступлений и умение отстаивать свою точку зрения.

Всего интеллектуальные соревнования включают три этапа:

— Отборочный этап: написание эссе в очном формате;

— Промежуточный этап: ораторское выступление на заданную тему и импровизированный ответ на вопрос;

— Заключительный этап (полуфинал и финал): самые яркие интеллектуальные сражения в формате телевизионных игр, которые увидят зрители региона.

Победители представят регион в телевизионной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники» в столице.

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Фото: лицей имени Кирилла и Мефодия