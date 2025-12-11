Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку на федеральном уровне

Наш регион стал одним из победителей национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025. Она учреждена в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» и проводится уже четвертый год подряд.

В 2025 году за победу боролись более 500 проектов из 50 регионов России и стран СНГ. Церемония вручения награды состоялась сегодня в Москве. Победителей определяли по итогам онлайн-голосования и экспертной оценки членов жюри. Число участников голосования превысило миллион человек.

Сразу два проекта Смоленской области вошли в число лучших в стране. В номинации «Природный объект» первое место занял национальный парк «Смоленское Поозерье». В номинации «Экскурсионный туристический маршрут» третье место получил Национальный туристический маршрут «Усадьбы и судьбы Земли Смоленской».

Победа проектов, представленных на конкурс Центром развития туризма Смоленской области, — это важное признание нашего вклада в развитие туристического потенциала региона. Для этого мы прикладываем немало усилий: восстанавливаем объекты культурного наследия, развиваем инфраструктуру общественных территорий, поддерживаем предпринимателей в сфере туризма.