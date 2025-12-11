﻿В Смоленской области открываются новогодние ярмарки

В предпраздничные и новогодние дни в центре Смоленска, а также во всех муниципальных образованиях региона начинают свою работу рождественские, универсальные и сельскохозяйственные ярмарки.

Традиционно в праздничный сезон центральные площади областного центра и муниципальных округов преображаются, кроме световых инсталляций и нарядных елей неотъемлемой частью новогодней атмосферы становятся – ярмарки, на которых можно приобрести разнообразные товары: от сувениров, украшений и игрушек ручной работы до полезных и вкусных локальных продуктов.

В Смоленске приобрести уникальные сувениры и угощения можно будет в специальных ярморочных домиках на площади Ленина. Они откроются 14 декабря и будут работать по выходным с 12.00 до 20.00 (31 декабря – до 15.00, 1 января – выходной). С 2 января по 18 января их работа продолжится в прежнем режиме (по выходным с 12:00 до 20:00). С 19 января в будние дни — с 16:00 до 20:00, по выходным и пятницам – с 12.00 до 20.00. В феврале ярморочные домики будут работать по пятницам и выходным, а также 23 февраля, время работы — с 12:00 до 20:00.

Новогодние ярмарки также будут организованы в большинстве округов Смоленской области. Кроме новогодних товаров на них можно приобрести продукцию фермеров и региональных производителей.

В Сафоновском округе:

19 декабря в 17:00 в городском парке им. В.И. Ленина будет организована праздничная ярмарка, посвященная торжественной церемонии зажжения огней на главной новогодней елке округа.

«Большинство из праздничных ярмарок – сельскохозяйственные, а это значит, что на них можно приобрести качественные товары смоленских фермеров и региональных производителей, — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин», — для жителей региона это возможность ощутить атмосферу праздника и поддержать местных производителей».

Пресс-служба Правительства Смоленской области

Изображение сгенерировано нейросетью