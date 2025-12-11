﻿Из аудитории в реакторный зал: студенты-физики из Дубны познакомились с работой Смоленской АЭС





Привлечение талантливой молодёжи является стратегическим приоритетом для атомной отрасли, а практическое погружение в работу предприятия — один из самых эффективных инструментов профориентации.

На Смоленской атомной станции с трёхдневным ознакомительным визитом побывали Студенты Государственного университета «Дубна». Технический тур, организованный в рамках отраслевого сотрудничества, был нацелен на углубление практических знаний будущих специалистов и знакомство с современным атомным производством.

Программа пребывания включала комплексное знакомство с атомной станцией и её городом-спутником Десногорском. Студенты получили возможность увидеть ключевые объекты предприятия, оценить его масштабы и высокотехнологичность. Одним из центральных событий стало посещение действующего энергоблока, где гости смогли в деталях рассмотреть его оборудование и узнать об особенностях эксплуатации.

«Это была моя мечта – побывать на атомной станции, особенно с реакторами РБМК-1000. Увидеть своими глазами оборудование, топливные кассеты, эффект Вавилова-Черенкова – безумно интересно и мотивирующее», – поделился впечатлениями студент 2 курса направления «Физика ядерных реакций низких энергий» Матвей Клименко.

Особый интерес у участников тура вызвало посещение полномасштабного тренажера блочного щита управления (БЩУ) – уникального учебного объекта, используемого для подготовки оперативного персонала станции.

«Меня поразили сложность и высочайшая степень ответственности в работе каждого сотрудника. Это вызывает огромное уважение. Я всерьез рассматриваю возможность прохождения здесь практики и построения карьеры», – отметила студентка 2 курса направления «Электроника и автоматика физических установок» Елизавета Борисова.

Важной частью программы стала встреча с опытными специалистами Смоленской АЭС. В ходе диалога студенты получили ответы на вопросы о карьерных траекториях, требованиях к молодым специалистам и тонкостях работы в отрасли.

«Сотрудничество с вузами — основа нашей работы с молодыми специалистами, — подчеркнула начальник отдела развития персонала Смоленской АЭС Елена Илгашева. — Цель таких туров — не просто показать экскурсантам станцию, а дать почувствовать её мощь и уровень технологий. Мы хотим, чтобы студенты увидели уникальные компетенции, которым здесь можно научиться. Мы верим, что именно такие мотивированные и заинтересованные ребята — наше будущее, и готовы предоставить все возможности для успешного старта их карьеры».

Смоленская АЭС рассматривает такие мероприятия как эффективный инструмент профориентации и подготовки высококвалифицированных кадров, способных обеспечить технологическое лидерство и безопасность отечественной атомной отрасли в будущем.

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Кадровая политика «Росатома» строится на принципе преемственности. Стратегические инвестиции в молодёжь — это, в первую очередь, передача не только знаний, но и корпоративной культуры и ответственности за результат. Знакомство с производством выступает в роли ключевого инструмента этой передачи, трансформируя абстрактного студента в будущего хранителя технологических традиций и драйвера новых решений. Таким образом, отрасль не просто нанимает выпускников, а сознательно формирует сообщество единомышленников, способных нести наследие вперёд.

