Забота о людях и реальные дела

Возглавлять сельскую администрацию – это как будто быть одновременно психологом, завхозом, финансистом и организатором. Всё это Лилия ЗДЕСЕВА прекрасно понимала, когда десять лет назад соглашалась на должность Главы Вадинского сельского поселения. Такой уж у неё характер: во всё вникать, постоянно быть на связи, уметь ладить с людьми и находить решения.

Ношу в виде огромной ответственности перед людьми прочувствовала сразу. Но хрупкие плечи молодой женщины выдержали, и за последнее десятилетие в жизни вадинцев произошло много изменений благодаря руководителю администрации.

Только в этом году в Вадине и Баранове появились современные детские площадки. Отремонтирован и благоустроен парк в честь комсомольца Петрушина в Вадине. В 2023 году в посёлке появилась станция водоочистки и новые коммуникации в рамках программы «Чистая вода». Два многоквартирных дома отремонтированы по программе капремонта.

В 2019 году к вадинцам присоединили Васильевское сельское поселение. Сейчас Лилия Здесева возглавляет Центральный территориальный комитет, который объединяет 53 населённых пункта и более 3,5 тысячи населения.

– Очень приятно, когда слышу «спасибо» от своих земляков, – говорит Лилия Ивановна. – Тогда понимаю, что мои усилия не пропали зря и хочется работать ещё лучше и больше на благо малой родины.

Ирина КУРОПАТКИНА

Фото из архива Лилии Здесевой