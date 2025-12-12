Итоги рабочей недели губернатора Василия Анохина

Промышленность Смоленской области получила новый импульс развития

На рабочей встрече Губернатора Василия Анохина с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Антоном Андреевичем Алихановым, которая прошла в Москве, обсуждалосьразвитие промышленного комплекса Смоленской области.

Промышленная база Смоленской области представлена стратегически важными направлениями: металлургией, автомобилестроением, производством строительных материалов. Большую роль в обеспечении устойчивого роста этих секторов играет федеральная поддержка. Антон Андреевич отметил, что общий объем средств для развития промышленных предприятий нашего региона в рамках государственных программ с 2022 года по 2025 год превысил 1 миллиард рублей. Только за III квартал 2025 года пять организаций получили субсидии на сумму почти 188 миллионов рублей.

В рамках встречи Министерство промышленности и торговли России заключило инвестиционный контракт с Ярцевским металлургическим заводом. «Этот еще один важный шаг в развитии промышленности региона, который формирует основу для модернизации металлургической отрасли на годы вперед. Создадим в регионе современный литейно-прокатный комплекс по выпуску холоднокатаного стального проката с цинковыми и полимерными покрытиями мощностью по 120 тысяч тонн каждого вида в год», – подчеркнул Губернатор Василий Анохин.

Лидеры внешней торговли: Смоленская область назвала лучших экспортеров года

Подвели итоги и наградили призеров регионального конкурса «Экспортер года», который ежегодно проводится Центром поддержки экспорта Смоленской области.Сегодня наш регион входит в число лидеров Центрального федерального округа по экспортным показателям. Смоленские компании постоянно расширяют географию своих поставок. Регион активно развивает международные торговые отношения с Белоруссией, Египтом, Турцией, Казахстаном, Китаем, Узбекистаном, Индией.

«Мы гордимся тем, что продукция и услуги смоленского бизнеса пользуются большим спросом, обладают высоким качеством и удовлетворяют потребности не только российского рынка, но и становятся лидерами на международной арене», – отметил глава региона.

Список победителей размещен на сайте Центра поддержки экспорта Смоленской области.

Поддержка и общение с участниками СВО в Сафоново

Во время рабочей поездки в Сафоновский муниципальный округ Губернатор встретился с участниками специальной военной операции, их родными и близкими, активистами ветеранских организаций.

«Такие встречи провожу регулярно в каждом муниципальном образовании. Вместе работаем над совершенствованием мер поддержки и адаптации защитников к мирной жизни, – сообщил Василий Анохин. – В работе по поддержке защитников большую роль играют ветеранские организации. Их опыт, знания и поддержка важна в период адаптации».

Развитие местного производства: Губернатор Василий Анохин посетил предприятие в Сафоново

Также Губернатор посетил компанию «Роял Кейк», которая специализируется на производстве протеиновых продуктов для здорового питания. Предприятие при поддержке регионального Фонда развития промышленности реализует масштабный инвестиционный проект, который позволит увеличить объем производства минимум в два раза — с 4 тыс. до 8 тыс. тонн ежегодно. Сегодня компания выпускает 140–150 тыс. единиц продукции в смену. Это обеспечивает стабильные поставки в более чем 75 регионов России. Кроме того, продукция экспортируется в страны СНГ, Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Китайскую Народную Республику, где также пользуется широким спросом. Общий объем инвестиций в проект на данный момент превышает уже 700 млн рублей.

Погодные вызовы: Василий Анохин поставил задачи по содержанию территорий региона

На очередном заседании Правительства региона Губернатор Василий Анохин поставил задачу главам муниципальных округов оперативно реагировать на изменения погодных условий и организовать качественную работу по содержанию улиц, тротуаров и общественных территорий. В регионе создан достаточный запас противогололедных материалов. «Смоленскавтодор» полностью укомплектован материалами для борьбы с гололедом на 8 тыс. км региональных трасс. Для содержания региональных автодорог подготовлено более 430 единиц специализированной техники. В Смоленске очищать дороги от снега будут 79 снегоуборочных машин. В муниципальных округах на уборке тротуаров и общественных территорий задействуют более 500 единиц техники и свыше 1370 рабочих.

«Обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость контролировать соблюдение графиков работы дорожных служб, а также своевременно реагировать на обращения жителей», — подытожил Василий Анохин.

1 000 000 рублей для медиков: В Смоленской области запускают новую программу поддержки

С 2026 года в регионе запускают новую меру поддержки. Врачи, которые придут работать в центральные районные больницы по наиболее востребованным профилям, будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин на рабочем совещании по кадровому обеспечению районных больниц.

При этом будут сохранены все меры, предусмотренные федеральной программой «Земский доктор», которая реализуется в регионе по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. С начала года в региональные медицинские организации по этой программе трудоустроились 53 специалиста.

«Во время встреч с жителями, участниками СВО в наших муниципальных образованиях, постоянно звучит вопрос о нехватке врачей в больницах. Благодаря реализации этой меры мы сможем увеличить число участников, желающих стать «земским доктором». А главное закрыть специальности, которые сейчас остро необходимы», – сказал Губернатор.

Получить региональную выплату смогут те врачи, которые не участвовали в федеральной программе «Земский доктор», либо полностью отработали срок по заключенному договору.

Смоленск может стать Молодёжной столицей России!

На портале «Госуслуги» продолжается народное голосование за звание Молодёжной столицы России.Поддержать Смоленск могут все жители России, кто зарегистрирован на территории любого региона, кроме Смоленской области. Сегодня в регионе проживает более 80 тысяч молодых людей. Для них созданы все необходимые условия для учебы и работы, творчества и спорта, реализации своего потенциала. «Смоленск – город для молодых! Именно поэтому он достоин стать обладателем этого статуса. Приглашаю всех, кому доступно голосование, сделать свой выбор за Смоленск»,– подчеркнул Глава региона Василий Анохин.