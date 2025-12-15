 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Смоляне смогут воспользоваться чат-ботом МФЦ в мессенджере MAX

15.12.2025

МФЦ Смоленской области запустил новый сервис – чат-бот в мессенджере MAX. Он позволит пользователям удобнее взаимодействовать с МФЦ. Сервис работает круглосуточно.

Чат-бот МФЦ Смоленской области поможет:

  • предварительно записаться на прием в любой филиал МФЦ Смоленской области в пару кликов,
  • проверить статус готовности документов,
  • уточнить режим работы любого центра «Мои Документы».

Дополнительно всем пользователям МАХ автоматически поступает
оповещение о готовности документов в режиме реального времени.

Чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо найти его в поиске мессенджера MAX, далее, следуя подсказкам, выбрать нужную услугу. Главная задача сервиса — упростить взаимодействие с МФЦ и получить необходимую услугу быстро и просто.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в MAX.

