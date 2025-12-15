Смоляне смогут воспользоваться чат-ботом МФЦ в мессенджере MAX

МФЦ Смоленской области запустил новый сервис – чат-бот в мессенджере MAX. Он позволит пользователям удобнее взаимодействовать с МФЦ. Сервис работает круглосуточно.
Чат-бот МФЦ Смоленской области поможет:
- предварительно записаться на прием в любой филиал МФЦ Смоленской области в пару кликов,
- проверить статус готовности документов,
- уточнить режим работы любого центра «Мои Документы».
Дополнительно всем пользователям МАХ автоматически поступает
оповещение о готовности документов в режиме реального времени.
Чтобы начать пользоваться чат-ботом, необходимо найти его в поиске мессенджера MAX, далее, следуя подсказкам, выбрать нужную услугу. Главная задача сервиса — упростить взаимодействие с МФЦ и получить необходимую услугу быстро и просто.
Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин завел канал в MAX.
