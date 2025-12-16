Смоленская область присоединилась к Неделе ответственного отношения к здоровью

С 15 по 21 декабря в России проходит Неделя ответственного отношения к здоровью.Эта инициатива призвана напомнить каждому, что здоровье – это ценность, требующая активной и постоянной заботы. Быть ответственным за своё здоровье означает не ждать проблем, а осознанно выстраивать свою жизнь так, чтобы их предотвратить.

Ответственное отношение к здоровью включает в себя соблюдение здорового образа жизни, мониторинг собственного здоровья, а также правильное хранение и употребление лекарственных препаратов.

Необходимо помнить, что бережное отношение к своему организму не прихоть, а необходимость. Чем раньше человек начинает заботиться о нем, тем более наполненной и активной будет жизнь в зрелом возрасте. Все это можно обеспечить, ведя здоровый образ жизни (ЗОЖ), который включает: рациональное питание, регулярные физнагрузки и прогулки на свежем воздухе, отказ от курения и алкоголя, владение навыками управления стрессом; соблюдение личной гигиены, а также режима труда и отдыха, полноценный сон.

Кроме того, важной составляющей ответственного отношения к здоровью является его мониторинг: прохождение профилактических и диспансерных осмотров и как результат этого обследования — своевременное обращение к врачу. Особенно актуально это в отношении онкологических заболеваний, рост которых наблюдается в последнее время.

Важно знать, что профилактический медицинский осмотр проводится с 18 лет ежегодно. Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года для лиц от 18 до 39 лет, а с 40 лет ежегодно.

Еще один необходимый компонент бережного отношения к здоровью — ответственное использование лекарственных препаратов. Лекарства – это мощные инструменты для борьбы с болезнями, но их неправильное использование может нанести вред здоровью.

Ответственное отношение к своему здоровью должно стать единственным возможным путем к долголетию и качественной жизни.

Изображение сгенерировано с помощью нейросети