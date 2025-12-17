Во всех муниципальных образованиях пройдут праздничные мероприятия, посвященные Новому году и Рождеству Христову

Подготовку муниципалитетов к новогодним и рождественским праздникам обсудили сегодня на очередном заседании Правительства области.

Монтаж новогодней иллюминации полностью завершен в 15 муниципальных округах и Десногорске. В остальных работы будут закончены до конца этой недели. Новогодние ели уже установлены в 25 муниципальных округах, а также в Десногорске и Смоленске.

Готовим инфраструктуру для зимних активностей. Катки, хоккейные коробки и ледяные горки будут залиты при установлении устойчивых отрицательных температур.

Всего в декабре и январе в области запланировано более 1800 мероприятий. В новогоднюю ночь они пройдут во всех административных центрах муниципальных образований. В Смоленске основные гуляния в ночь с 31 декабря на 1 января развернутся в Лопатинском саду. Поручил главам взять на контроль организацию праздничных площадок.