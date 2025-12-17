В Смоленске подвели итоги Года защитника Отечества

Гордость, уважение и память. В Смоленске подвели итоги Года защитника Отечества, объявленного Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. (https://t.me/news_kremlin) В 2025 году в регионе прошли сотни патриотических мероприятий, объединивших жителей героической Смоленской земли.

В зале Смоленского драматического театра накануне собрались школьники, студенты, участники СВО и их семьи, а также общественники, волонтеры, представители духовенства, предприятий и учреждений, активно участвующие в патриотической деятельности.

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне особое внимание уделяли нашим ветеранам. Их подвиг сегодня вдохновляет бойцов, мужественно выполняющих цели специальной военной операции.

Важный вклад в дело сохранения исторической памяти вносят участники поискового движения. В регионе действуют 82 поисковых отряда, объединяющих более 2,5 тысяч человек. В течение года проходили межрегиональные, окружные и международные Вахты Памяти, установлены имена 382 погибших воинов, подняты останки 1432 павших героев, найдены солдатские медальоны и государственные награды. За год в регионе приведено в порядок более 88 мемориальных объектов в муниципальных образованиях области.

На торжественном мероприятии Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил областные награды тем, кто проявил себя в качестве организаторов и активных участников патриотических мероприятий.