В Смоленской области работает единый номер для записи к врачу

В Смоленской области продолжает свою работу единая служба для записи на приём к врачу и вызова врача на дом. Напомним, что для этого достаточно позвонить на бесплатный номер 122. По этому номеру доступна запись к большинству специалистов в 30 взрослых и 8 детских поликлиниках области, а также в федеральных медицинских центрах.

Этот сервис, созданный по поручению Губернатора Василия Анохина, экономит ваше время. Всё в одном месте — больше не нужно тратить время на поиск телефонов разных поликлиник.

Подробный список учреждений и ответы на вопросы — в карточках.

