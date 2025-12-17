Губернатор Василий Анохин подвёл итоги работы трёхсторонней комиссии

Укреплять взаимодействие работников предприятий, работодателей и власти помогает региональное Соглашение между Смоленским областным объединением организаций профсоюзов, региональным объединением работодателей «Научно-промышленный союз» и Правительством региона. На заседании Смоленской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений подвели итоги совместной работы и определили планы.

Наша общая задача – обеспечить благополучие смолян и сохранить социально-экономическую стабильность. Это соответствует основным направлениям и целям развития страны, которые поставил Президент Владимир Владимирович Путин. (https://t.me/news_kremlin)

В приоритете – поддержка участников СВО и их семей. Мы все активно включены в эту работу: решаем вопросы трудоустройства ветеранов СВО, реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск» для подготовки управленцев из числа участников специальной военной операции.

В числе ключевых направлений взаимодействия – сохранение стабильной занятости и развитие рынка труда, внедрение института наставничества, обеспечение безопасности рабочих мест. Особое внимание уделяем поддержке семей с детьми и работающих родителей.

– Сегодня обсудили задачи на ближайшие три года. Закрепили намерения в новом Соглашении на 2026-2028 годы. Это реальный инструмент, позволяющий совместно работать над улучшением социально-экономической и демографической ситуации в регионе, – подвёл итог Губернатор Смоленской области Василий Анохин.