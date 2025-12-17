Пасилий Анохин рассказал об итогах заседания Попечительсткого совета Фонда развития территорий

Смоленская область входит в тройку лидеров в стране по объемам модернизации инженерных сетей. Работы выполнены при поддержке Фонда развития территорий. Всего в России при его участии введены в эксплуатацию 4,2 тысячи километров сетей, из них более 250 км — в нашем регионе. Итоги совместной работы за 2025 год и дальнейшие планы обсудили на очередном заседании Попечительского совета ФРТ.

Например, в Смоленском муниципальном округе провели капитальный ремонт водопроводных сетей в деревне Рожаново и модернизировали сети холодного водоснабжения в деревне Кощино. Это позволило улучшить качество водоснабжения для более чем двух тысяч жителей.

Значимые результаты достигнуты и в сфере теплоснабжения. Построена новая газовая котельная в деревне Понизовье Руднянского муниципального округа. Также здесь смонтированы новые тепловые сети. В настоящее время продолжаются работы по возведению еще одной котельной в деревне Кощино.

– Реализуем и другие программы, позволяющие делать жизнь смолян лучше. До конца года в Смоленской области заменим 45 лифтов в жилых домах, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.