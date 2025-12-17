﻿Смоленских держателей «Пушкинской карты» предупреждают о смене банка-оператора

С 2026 года «Пушкинская карта», которая действует в рамках нацпроекта «Семья», меняет банк-оператора. В связи с этим всем держателям карты необходимо заранее ее перевыпустить.







«Пушкинская карта» — это специальная банковская карта платежной системы «Мир», предназначенная для детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. Ежегодно на нее зачисляются средства в размере 5 тысяч рублей для посещения театров, музеев, концертов, выставок, кино и т.д. Выбрать культурное мероприятие и купить билет можно в пару кликов – на платформе Культура.РФ. В афише собраны все события и учреждения культуры во всех регионах страны.

Стоит отметить, что остаток средств на карте с 2025 года не переносится на 2026 год, поэтому ими необходимо воспользоваться до 31 декабря. Билеты можно приобретать заранее – в том числе на мероприятия, которые пройдут в следующем году.

Кроме того, с 2026 года банком-оператором программы «Пушкинская карта» станет Банк ВТБ. Чтобы продолжить и дальше пользоваться картой без перерыва, необходимо заранее перевыпустить ее в новом банке-операторе. Сделать это можно до 28 декабря в приложении «Госуслуги Культура» или в офисах и приложениях Почта Банка и ВТБ.

Напомним, ранее Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в регионе более 56 тысяч молодых людей уже владеют «Пушкинской картой». В афишу включено более 6 тысяч мероприятий, организованных в области: кинопоказы, спектакли, концерты, выставки и другие события. Они проходят в домах культуры, библиотеках, музеях, кинотеатрах и театрах муниципальных образований области. Пресс-служба Правительства Смоленской области