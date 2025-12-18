Во всех регионах России чтут традиции героизма﻿

Верховный главнокомандующий Владимир Путин в Кремле вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда», поздравив всех россиян с Днем Героев Отечества.

Вся политика российского государства складывается вокруг семьи и Родины, а ее сила и ее победы заключаются в исторической правоте, отметил Путин. Сейчас страна в непростое для себя время вновь убеждается в том, насколько прочны традиции воинской славы и с каким достоинством их продолжают современники.

Сегодня вся страна гордится мужеством бойцов СВО и тех, кто восстанавливает жизнь в новых регионах. Этот всенародный дух — залог нашей общей Победы и дальнейшего развития страны.

При этом наше время показывает, что героем может быть каждый. Представители более 20 национальностей стали героями России, более 100 наций и народностей нашей страны удостоены наградами.

Какова, на ваш взгляд, роль героизма в современной жизни? Как традиции героизма сохраняются в вашем регионе? Что, по вашему мнению, необходимо предпринять, чтобы укрепить эти традиции?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

День Героев Отечества отмечается в России с 2007 года, когда была установлена соответствующая памятная дата. В пояснительной записке к законопроекту тогда говорилось: “мы не только отдаём дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы”. Этот день — повод почтить заслуги нынешнего поколения героев и вспомнить о заслугах героев минувших лет. Речь идёт как о ратном подвиге героев на франте, так и о трудовых подвигах героев труда, ведь звание “Герой Труда Российской Федерации” было вновь введено в 2013 году, ведь в 1991 году после краха социалистической системы звание “Герой социалистического труда” прекратило присуждаться, и в течение более чем двух десятилетий подвиги героев труда не получали высоких наград от государства. И в настоящее время героем может стать каждый — как военнослужащий, так и работник гражданской отрасли, проявивший трудовой героизм в ходе своей профессиональной деятельности. Но настоящие герои не всегда широко известны среди населения, порой они не мелькают на газетных полосах и в интернет-сводках. Однако, например, учёный, разработавший новое лекарство, спасшее жизни десятки тысяч людей, безусловно, должен считаться подлинным героем. Равно как и пожарные, спасающие в тяжелейших условиях жизни людей, военнослужащие, вытаскивающие на поле боя раненых товарищей из-под обстрелов, хирурги, спасающие жизни пациентов. Не все они получат высокие звания, но их деятельность является примером истинных проявлений героизма.

Смоленская область -героическая земля, веками являвшаяся щитом Отечества против вражеских нашествий — польских, французских, немецко-фашистских. Огромное число моих земляков заслуженно получили звания Героев Советского Союза и Героев России. И трудовой подвиг смолян, восстанавливавших разрушенные города и сёла после иноземных вторжений, бесценен. Героические традиции смолян находят своё отражение в большом числе патриотических акций, проводимых в регионе, работе поискового движения, поддержании в должном состоянии военных мемориалов и захоронений, восстановлении старых и создании новых памятных мест. Но и повседневная деятельность смолян даёт хорошие примеры самоотверженного труда на благо России и родного края, самопожертвования и полной самоотдачи.

Для укрепления традиций героизма нужно больше внимания уделить патриотическому воспитанию молодёжи и студенчества. И лучше здесь опираться на личный пример и на примеры тех, кто близок слушателю — уроженцы того же села, выпускники той же школы. Нужно больше рассказывать школьникам и студентам о выдающихся жителях того же города, посёлка, окрестных сёл, получивших высокие государственные награды, создавать в школах и местных сообществах памятные места, открывать мемориальные доски в честь героев, открывать в школах небольшие музеи, стелы в честь выпускников школ, получивших высокие награды. Рассказав юношеству о подвигах их сверстников, учившихся за теми же партами в тех же школьных стенах, живших на соседней улице, и об их подвигах, можно надеяться на формирование у молодёжи правильной шкалы ценностей и верной системы координат, правильных ориентиров в жизни.