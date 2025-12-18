Закрыл собой снаряд

В День героев Отечества в средней школе № 9 был торжественно открыт стенд памяти выпускника школы Василия Карпова, геройски погибшего при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Затаив дыхание, школьники слушали патриотические стихи и песни, а также воспоминания о нашем земляке, который стал героем. Педагогов и учеников потрясло известие о том, что в конце марта 2025 года Василий Карпов погиб в селе Демидовка Краснояружского района Белгородской области, закрыв собой снаряд. Ценой своей жизни он спас четверых сослуживцев.

О том, что в жизни всегда есть место подвигу, говорили при открытии стенда исполняющий полномочия Главы МО «Сафоновский муниципальный округ» Антон Николаевич Кухарев, директор школы № 9 Любовь Владимировна Тимашкова, учитель Галина Семёновна Шалобанова.

– Не выразить словами чувств, испытанных мною в тот момент, когда увидела фотографию Василия Карпова на могиле на Бабахинском кладбище, – говорила о бывшем ученике Галина Семёновна, не скрывая волнения. – Тогда в школе еще не знали о его гибели. От шока не могла ни говорить, ни двигаться. Вспомнила Васю и его одноклассников. Это были хорошие ребята, дружные и надёжные.

Минутой молчания собравшиеся в холле почтили память выпускника школы, заслонившего собой боевых товарищей, а также память других воинов, которых мы называем героями Отечества. Среди тех, кто пришёл поклониться их подвигу, – супруги Владимир Васильевич и Вера Михайловна Карповы, отец и мать Василия, а также его брат Сергей, одноклассники, представители ветеранских организаций, педагоги и ученики девятой средней школы.

Как призналась, мама бойца, оба ее сына росли спокойными и не причиняли родителям особых хлопот. «Я не помню, чтобы наказывала Васю, – сказала она. И друзья его мне нравились. Они все занимались спортом. Двое из них, Виталий Силаев и Алексей Леонов, тоже воевали в Чечне, являются ветеранами боевых действий. Оба награждены орденами Мужества».

Родители поощряли занятия детей в спортивных секциях. Как вспоминают товарищи Василия по баскетбольной и хоккейной командам, он всегда стремился к победе и это нередко удавалось.

Владимир Васильевич и Вера Михайловна Карповы добросовестно трудились на своих местах, служили примером для детей. Глава семьи работал на шахте № 6, его жена заведовала столовой завода «Теплоконтроль». Сыновья Вася и Сергей не отлынивали от обязанностей по дому, могли приготовить еду, помогали на даче. Как-то во время игры мальчики разбили люстру в квартире, но их не стали наказывать, ведь это было сделано не специально.

В первый класс Вася пошёл в 1987 году, когда открылась школа № 9. «На занятия сын всегда шёл с одноклассницей Ириной, семья которой жила в нашем подъезде. Впоследствии Ира вышла замуж за нашего Сергея», – поделилась мать воспоминаниями.

До призыва на срочную службу Василий окончил профессиональное училище № 9, где получил профессии автослесаря и электросварщика.

Выдержка и спортивная закалка помогли ему выстоять в ходе Чеченской военной кампании. Родители не на шутку встревожились, когда перестали приходить сообщения от сына и его считали пропавшим без вести. Как выяснилось позже, Василий получил осколочное ранение и находился в госпитале. Позже его наградили медалями «За службу на Северном Кавказе», «Участнику контртеррористической операции на Кавказе».

Родители радовались за сына, когда он обрёл семейное счастье. Через некоторое время молодожёны переехали в Смоленск. В 2005 году у Марины и Василия родилась дочь Виктория.

В январе 2024 года он был мобилизован для участия в специальной военной операции. В составе своего подразделения выполнял боевые задачи на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ему пригодились полученные профессии автомеханика, водителя, миномётчика. Был назначен заместителем командира взвода. Состоял в отряде особого назначения воинской части № 64044 города Пскова. Его боевые заслуги были отмечены медалью Министерства обороны РФ «За боевые отличия», медалью «Участнику специальной военной операции».

Когда выпадала возможность, Василий звонил родителям, жене и дочке. Порадовался рождению внука и выбрал для него имя – Максим.

26 марта 2025 года стало последним днём жизни нашего отважного земляка. В считанные доли секунд он принял решение спасти товарищей, принеся себя в жертву.

Василий Владимирович Карпов награжден орденом Мужества (посмертно).

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Открытие стенда памяти героя специальной военной операции Василия Карпова в средней школе № 9.

Фото автора.