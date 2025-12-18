﻿Жительницы Смоленской области стали победителями всероссийского конкурса «Лидеры села»

Смоленские активистки Наталья Терехова, Юлия Аксёнова и Виктория Матвеева вошли в число победителей всероссийского конкурса «Лидеры села», направленного на выявление молодых управленцев, работающих над развитием сельских территорий. Всего на участие в конкурсе поступило более 15 тысяч заявок из 59 регионов страны.



Наталья Терехова, сотрудник администрации Починковского округа и председатель местного молодёжного совета, планирует создать в Починке современный молодёжный центр для досуга, обучения и реализации социальных инициатив. «Участие в конкурсе стало для меня важным профессиональным и личностным опытом», — отметила она.



Учитель физической культуры Юлия Аксёнова намерена организовать муниципальный форум сельских учителей физкультуры и внедрять проектные методы в физическое воспитание молодёжи. В дальнейшем она планирует выступать в роли наставника для новых участников конкурса.



Художественный руководитель Лубнянского сельского Дома культуры Виктория Матвеева собирается участвовать в программе «Комплексное развитие сельских территорий» и открыть в Смоленском округе отделение Российского союза сельской молодёжи.

«В развитии муниципалитетов во многом нам помогает реализация программы «Комплексное развитие сельских территорий. Одно из ключевых направлений — строительство нового жилья. В этом году ключи от квартир получат 59 жителей Починка. Уже построены жилые дома в Хиславичах, готовим к сдаче жилье в Рудне и Угре», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

В условиях западного давления на Россию обеспечение её продовольственного суверенитета становится важнейшей задачей страны, которую призваны решать россияне — жители сельских территорий. Необходимо гарантировать полное самообеспечение граждан по основным категориям продуктов питания, поскольку политика западных санкций показала, что на импорт товаров больше полагаться нельзя. И именно жители села могут решить задачи, стоящие перед страной, по обеспечению потребностей граждан по всем товарным группам продуктам питания. Для решения этих задач государство должно оказать селу максимальную поддержку — от удовлетворения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в доступной сельхозтехнике, ГСМ по доступным ценам, особенно в период посевной и уборочной кампаний, до развития социальной инфраструктуры на селе — школ, медицинских учреждений, дорожной инфраструктуры, мелкого товарного производства. Главным вопросом остаётся удержание молодёжи на сельских территориях, обучение и привлечение на село новых молодых и перспективных кадров. Для этого нужно создать соответствующие условия — от решения жилищного вопроса до создания современных условий для жизни, что включает в себя как модернизацию учреждений культуры, так и развитие сферы высоких технологий — улучшение доступа к высокоскоростному интернету и бесперебойной сотовой связи, насыщение сельских предприятий современной техникой и логистической инфраструктурой, необходимо также улучшение транспортной доступности сельских территорий, получение небольшими сельскими предприятиями гарантированного доступа к крупным рынкам сбыта. Модернизация российского села возможна при условии формирования на селе сильных управленческих команд с привлечением как опытных кадров, знающих ещё советскую школу управления, так и молодых перспективных управленцев, способных оживить жизнь на селе, вдохнуть в сельские территории новое дыхание, реализовывать там новые интересные проекты.

Всероссийский конкурс молодых управленцев “Лидеры села” организован Росмолодёжью в рамках реализации программы “Молодёжь села” и направлен на выявление перспективных управленцев и лидеров общественного мнения на селе. В конкурсе могут участвовать граждане от 18 до 35 лет включительно. Общее число заявок конкурса в этом году достигло 16544, и тем приятнее, что из такого огромного числа претендентов сразу трое победителей представляют Смоленскую область — Наталья Терехова, Юлия Аксёнова и Виктория Матвеева. Предложенные ими проекты весьма интересны и получили заслуженное поощрение по итогам конкурса. Проект Натальи Тереховой по созданию в Починке современного молодёжного центра для досуга, обучения и реализации социальных инициатив должен стать пилотным проектом по воссозданию в регионе современной молодёжной социально-культурной инфраструктуры, интересной для молодого поколения. Обновление такой инфраструктуры давно назрело: вместо поддержания “на плаву” устаревшей инфраструктуры нужно провести её глубокую модернизацию с учётом актуальных потребностей молодых жителей села. Проект Юлии Аксёновой по созданию муниципального форума сельских учителей физкультуры весьма интересен. Хотелось бы, чтобы региональные власти обратили на него внимание, равно как и на необходимость модернизации спортивной инфраструктуры в небольших населённых пунктах. Думаю, что форум со временем может приобрести и межрегиональный характер. Проект Виктории Матвеевой по открытию в Смоленском округе отделения Российского союза сельской молодёжи важен и заслуживает поддержки — со временем такие ячейки нужно создать и в других сельских муниципалитетах области.

Хотелось бы, чтобы в следующем году конкурс “Лидеры села” получил новых победителей из Смоленской области. Небольшие муниципальные образования из числа территорий, отдалённых от областного центра, должны принять более активное участие — ведь это шанс получить поддержку на федеральном уровне для реализации востребованных социальных инициатив. Радует, что Смоленская область активно участвует в реализации программы “Комплексное развитие сельских территорий”, и регион начал наконец демонстрировать определённые результаты по строительству жилья в малых населённых пунктах. Ведь без обновления жилищного фонда небольшие муниципалитеты неизбежно начнут деградировать, а износ инфраструктуры приводит к оттоку населения. Хотелось бы, чтобы те, кто планирует строительство или ремонт жилья на сельских территориях, получили доступ к государственным или муниципальным мерам финансовой поддержки — ведь рост стоимости строительных материалов делает их недоступными для жителей и сдерживает развитие рынка жилья на сельских территориях, развитие которых, как уже было отмечено, должно быть важным государственным приоритетом.