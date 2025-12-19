﻿На площадке сооружения Смоленской АЭС-2 прошла первая проверка системы управления охраной труда





Главная цель – заложить на стройплощадке стандарты безопасности, соответствующие высоким отраслевым и федеральным требованиям.

Комиссия концерна «Росэнергоатом» провела первую проверку системы управления охраной труда (СУОТ) на площадке сооружения Смоленской АЭС-2. Эксперты проанализировали ключевые процессы взаимодействия между Смоленской АЭС (заказчик) и АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (генподрядчик). Особое внимание уделялось распределению ответственности, актуализации программ инструктажей и подготовке разрешительной документации.

«Это важное организационное мероприятие, которое задает тон всей дальнейшей работе по охране труда на площадке. Мы с холдингом «ТИТАН-2» — партнеры, и наша общая задача – отладить эффективный процесс, где приоритет безопасности персонала абсолютен. Жизнь и здоровье людей – высшая ценность», — уверен директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Комиссия оценила, как обстоят дела в ключевых процессах. В их числе – распределение обязанностей в СУОТ, корректировка программ инструктажей для строителей, подготовка организационно-распорядительной документации. Особое внимание уделялось вопросам допуска на площадку новой техники и субподрядных организаций, которых на объекте уже работает девять. По прогнозам, в первом квартале 2026 года численность персонала достигнет 200 человек.

Председатель комиссии, заместитель директора департамента охраны труда и защиты персонала концерна «Росэнергоатом» Андрей Бабур подчеркнул, что проверка стала методологическим стартом системы управления охраной труда на новой площадке.

«Мы видим конструктивное и деловое взаимодействие заказчика и подрядчика, это говорит о том, что все возникающие вопросы можно решить в спокойном режиме. Тем более что у «ТИТАН-2» уже огромный опыт сооружения, и у Смоленской АЭС два крупных объекта капитального строительства было в недавнем времени – КП РАО и пристрой ХОЯТ», – прокомментировал он.

В настоящее время генеральный подрядчик разворачивает сооружение строительно-монтажной базы. Субподрядные компании разрабатывают котлованы и закладывают фундаменты для административно-бытовых корпусов, столовой, ведут устройство временных электросетей и дороги, бетоносмесительного узла, готовят площадку для арматурного цеха.

«Большая благодарность комиссии за замечания, ориентир, на что нам нужно обратить внимание. Все было сказано по делу. Готовы использовать лучшие практики и в первую очередь сделать фокус на профилактику. Есть четкое осознание приоритетов и понимание, к чему стремиться, чтобы соответствовать самым высоким стандартам», – отметил заместитель директора программы по строительству Смоленской АЭС-2 от АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» Павел Ткаченко.

Справочно

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС – три энергоблока, электрическая мощность каждого – 1000 МВт. Атомная станция ежегодно выдает в Единую энергосистему страны более 20 млрд киловатт часов электроэнергии.

Для предприятий атомной отрасли обеспечение экологической безопасности — одна из приоритетных задач.

