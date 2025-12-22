Акции Василия Анохина — среди стабильно растущих

Итоги декабря подвели эксперты биржи губернаторов агентства ПолитБрокер (https://t.me/PolitBroker). Глава Смоленской области вошёл в группу глав регионов, показавших умеренный рост.

Среди ключевых событий декабря:

— Смоленск стал Молодёжной столицей России 2026 года: за наш город проголосовали более 550 тысяч человек из разных регионов!

— Власти работают над обращениями смолян, которые направляли жители на прямую линию Владимира Путина. Все вопросы — на контроле у правительства, руководителей органов власти и местного самоуправления

— Участники программы «Герои СВОего времени. Смоленск» прошли новый очный блок обучения. Перед этим встретился Василий Анохин со своим подопечным Александром Тихоновым

— Более 2200 смоленских семей воспользовались пунктами проката предметов для детей до 3 лет: взяли коляски, автокресла, ходунки и другие вещи. Губернатор анонсировал, что с 2026 года список категорий расширится

— Василий Анохин встретился с участниками СВО и их семьями в Сафоновском и Смоленском округах. Глава региона рассказал им о мерах поддержки.

Фото Росмолодежи