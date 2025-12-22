Губернатор Василий Анохин – о прямой линии с Президентом Владимиром Путиным

19 декабря состоялась Прямая линия с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным (https://t.me/news_kremlin). Глава государства подвел итоги 2025 года и ответил на вопросы жителей. Многие из прозвучавших тем постоянно в зоне нашего внимания.

Президент обозначил национальные приоритеты России. Прежде всего, это укрепление абсолютного суверенитета страны и достижение целей СВО. Сейчас особенно важно еще активнее поддерживать наших защитников и их семьи.

Глава государства поблагодарил руководителей регионов за реализацию программы «Время героев». В Смоленской области мы ведем программу «Герои СВОего времени. Смоленск». Помогаем нашим защитникам с социальной адаптацией, медицинской реабилитацией, трудоустройством. Еще одно ключевое направление — поддержка семей с детьми. Эта работа должна и дальше совершенствоваться.

Во время Прямой линии Владимир Владимирович говорил и о стратегическом партнерстве России и Беларуси. Укрепление сотрудничества с белорусскими регионами – также один из наших приоритетов.

Все поручения и задачи, поставленные главой государства, будут выполнены.