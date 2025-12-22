Есть такая профессия – Родину освещать

Около двух тысяч километров электросетей в семи районах Смоленской области обслуживают энергетики центрального участка службы линий электропередач управления высоковольтных сетей «Смоленскэнерго».

Ни на один день не прерывается работа энергетиков. Только в этом году они расчистили своими силами и с помощью подрядчиков 425 га просек, заменили более 1000 изоляторов на современные, стеклянные.

Бесснежное начало зимы не помешало этому коллективу вести плановые работы, обследуя линии электропередачи 35-110 кВ. Бригады электромонтёров с утра выезжают на объекты, преодолевают сотни километров, нередко двигаясь по болотам. В выполнении поставленных задач помогает специализированная техника: бригадный КамАЗ, колёсный вездеход «Трэкол», автовышка. Доставка бригады, материалов, запчастей к месту работы невозможна без участия грамотных, высококлассных специалистов – таких, как водитель спецтехники и бригадного автомобиля Сергей Мазуров. Его стаж работы насчитывает около трёх десятков лет. При аварийных отключениях энергетики устраняют порывы проводов, а по результатам плановых осмотров инженерные службы составляют краткосрочные и долгосрочные планы ремонтов.

Выпавший в начале ноября снег не застал энергетиков врасплох: довольно быстро были устранены аварии на участке службы линии электропередач, убраны повалившиеся на провода деревья. А вот в ноябре 2024 года специалисты этого коллектива вынуждены были трудиться в особом режиме из-за многочисленных нарушений, вызванных мощным циклоном в виде снега и штормового ветра. Тогда на помощь сафоновским энергетикам прибыли коллеги из Московской, Владимирской, Нижегородской, Костромской областей. Вместе с ними восстанавливали энергоснабжение в населённых пунктах, пострадавших от разгула стихии.

Возглавляет центральный участок службы Сергей Вакулко, энергетик с 24-летним стажем. Руководитель участка отмечает, что лишь закалённые, преданные своему делу люди остаются в коллективе службы. Им приходится работать в непогоду, когда порывы ветра валят деревья и люди остаются без света, когда идут ледяные дожди или нещадно палит солнце, когда нет спасения от укусов комаров и мошек… При авариях они должны отыскать место повреждения проводов, устранить неполадку, не допустив ошибки, цена которой – человеческая жизнь.

Многие специалисты этого коллектива верой и правдой служат своему делу на протяжении многих лет. Около четырёх десятков лет насчитывает стаж электромонтёра по ремонту ЛЭП Михаила Миронова. Его жена Оксана – инженер производственно-технологической службы Сафоновского РЭС. Ветераном энергетики является старший брат Вячеслав, а средний, Анатолий, работает водителем в службе механизации.

Опытные электромонтёры обучают новеньких, в числе которых Максим Сумарин. Он пришёл в коллектив после срочной службы в армии. Его мама Елена Геннадиевна трудится инженером в службе диагностики.

Во главу угла в работе энергетиков ставится обеспечение надёжности энергоснабжения потребителей, а также безопасности на объектах. Инструктажи по охране труда, обучение основам безопасности – неотъемлемая часть производственных будней людей этой мужественной и ответственной профессии.

Центральный участок службы линий электропередач в настоящее время насчитывает 13 специалистов. На этот маленький коллектив возложена ответственная миссия. Электромонтёры должны обладать умением подниматься на высоту по опорам к местам повреждения сетей, занимаясь их заменой. Закалку и выносливость все эти люди вырабатывают не только непосредственно на объектах, но и на круглогодичных тренировках в спортзалах, а зимой – на лыжне. Баскетболом занимаются старший мастер Павел Барсуков, мастер Алексей Степанов, электромонтёр Сергей Сидоренков. Все они недавно представляли филиал на спартакиаде в Москве. Инженер Галина Бурменкова тоже отметилась на спартакиаде в столице: она участвовала в легкоатлетической эстафете. Вместе с Еленой Дивенковой и другими коллегами она занимается в спортзале РЭС.

Представители службы не пропускают участия ни в летней, ни в зимней спартакиадах «Смоленскэнерго». Традиционно в зимний период встают на лыжню, соревнуются со спортсменами Дорогобужской ТЭЦ. Эти мужественные работоспособные люди всегда и во всём стараются быть на высоте!

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКЕ: В коллективе центрального участка службы линий работают профессионалы своего дела: Иван Зубакин, Сергей Сидоренков, Светлана Ковалёва, Галина Бурменкова, Елена Дивенкова, Илья Моисеенко, Владимир Криворука, Сергей Мазуров, Александр Колабутин, Павел Барсуков, Сергей Вакулко (в первом ряду); Максим Сумарин, Дмитрий Горбылёв, Андрей Зуев, Вячеслав Торбов (во втором ряду).

Фото автора.