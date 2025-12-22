По итогам сельскохозяйственного года

В областном центре подвели итоги сельскохозяйственного года. Как отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин, «завершаем его с достойными результатами. Сегодня Смоленская область решает важнейшие задачи по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий, созданию современных и комфортных условий труда».

Вся посевная площадь сельхозугодий в этом году увеличилась на 14 тыс. га и достигла 405 тыс. га. В 2024 году регион занял первое место в России по размеру посевной площади льна-долгунца – 6,2 тыс. гектаров. В этом году показатель значительно улучшен – сев выполнен на площади более 7,3 тыс. гектаров. По зерновым культурам превысили отметку в 400 тыс тонн в первоначальном весе.

Смоленская область – лидер в ЦФО по объемам производства плодоовощных консервов, сухого молока и сухих сливок. Производство молока во всех категориях хозяйств за 9 месяцев текущего года составило почти 128 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года. По итогам 9 месяцев 2025 года Смоленская область занимает второе место среди регионов ЦФО по интенсивности роста производства молока. Также наш регион занимает 4-е место в ЦФО по переработке и консервированию рыбы.

Все это заслуга наших фермеров, работников сельскохозяйственных предприятий. Именно эти люди создают качественные продукты, обеспечивая продовольственную безопасность страны.

«Наградил сотрудников АПК за их вклад в развитие аграрного сектора. Совместными усилиями мы сможем сделать агропромышленный комплекс Смоленской области еще сильнее, эффективнее и привлекательнее для инвестирования и развития», – отметил Губернатор Василий Анохин.