Смоленск — молодёжная столица России- 2026!

Результаты премии «Время молодых» Росмолодежи объявили на торжественной церемонии в Национальном центре «Россия».

Смоленск успешно преодолел три этапа конкурса, стал лидером народного голосования, которое проходило на портале Госуслуги. За столицу региона проголосовало более 550 тысяч человек, это жители самых разных уголков страны.

Победителем в номинации «Город молодёжи» стал Елец Липецкой области. Поздравляю жителей ещё одного города Центрального федерального округа с победой, мы болели за вас!

Спасибо всем, кто поддержал город-герой Смоленск! Это наша общая победа, наша сплочённость и единство!