Смолянка Мария Миронова заняла II место на Всероссийской премии «Время молодых»

В минувшие выходные в Москве состоялась торжественная церемония награждения Всероссийской премии «Время молодых». Наша землячка, Мария Миронова, ученица 11 класса смоленской школы №27 им. Э.А. Хиля, заняла почётное II место в номинации «Друг природы».

Маша — активистка «Движения Первых» в Смоленской области. Она возглавляла юннатское сообщество региона, организовывала экологические мероприятия и успешно реализовала несколько важных природоохранных проектов.

В этот же вечер случилось то, к чему мы вместе шли: Смоленск официально назван «Молодёжной столицей России 2026»! За Смоленск проголосовали свыше 550 тысяч россиян. Этот результат стал наградой за общие усилия, поддержку и веру в наш город. Город Елец, который мы также поддерживали, стал победителем в новой номинации «Город молодёжи».

Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в церемонии награждения и поздравил всех смолян с этими значимыми победами.

Впереди — новый 2026 год, и мы верим в то, что он будет по-настоящему ярким и насыщенным для смоленской молодёжи.