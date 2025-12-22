﻿Студенты Ивановского энергетического университета прошли ознакомительную практику на Смоленской АЭС





Стратегическое партнерство Концерна «Росэнергоатом» и опорных вузов создает условия для практико-ориентированного обучения и подготовки кадрового резерва для отрасли.

В рамках сотрудничества Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион «Росатома») и Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) студенты 2-го курса инженерно-физического факультета побывали на Смоленской АЭС. Профтур был направлен на раннее погружение будущих атомщиков в реальную производственную среду.

«Системная работа с молодежью – ключевой элемент нашей кадровой политики, строящейся на принципе преемственности, — утверждает заместитель директора Смоленской АЭС по управлению персоналом Эдуард Сеновоз. – Мы хотим, чтобы студенты знакомились с технологиями, традициями и корпоративной культурой, оценивали уровень социальной ответственности, экологической безопасности и возможности для профессионального роста. Каждый такой визит используем как возможность вдохновить новое поколение на решение амбициозных задач, которые стоят перед отраслью».

Программа трехдневной ознакомительной практики включала в себя посещение ключевых объектов станции: машинного и центрального залов, помещения главных циркуляционных насосов, полномасштабного тренажера блочного щита управления, информационно-выставочный комплекс. Особое внимание было уделено знакомству с инфраструктурой и социальной жизнью Десногорска.

«Экскурсия по энергоблоку оставила неизгладимое впечатление, увидеть такой объект вживую – дорогого стоит. Особенно впечатлило отношение к безопасности персонала и окружающей среды. Город уютный, с множеством достопримечательностей, есть спортивные центры, мемориал в честь героев Великой Отечественной войны, второй по величине в регионе православный храм. Вокруг красивая природа, незамерзающее водохранилище, в котором можно купаться практически круглый год. В общем, понравилось все: масштаб атомной станции, дружелюбная атмосфера в коллективе, условия для работы и жизни, уникальная возможность получить опыт на действующих РБМК, а потом и на ВВЭР», — отметил студент ИГЭУ Алексей Соколовский.

Сотрудничество Смоленской АЭС с опорными вузами «Росатома» является примером комплексной подготовки кадров. Оно включает не только ознакомительные практики, но и дни карьеры на площадке вуза, приглашения на стажировки и трудоустройство выпускников. Такой подход позволяет студентам совершать плавный переход от учебы к профессиональной деятельности на одном из ключевых предприятий атомной энергетики.

«Мы благодарны сотрудникам Смоленской АЭС за плодотворное сотрудничество, открытость и радушные приемы. Для студентов бесценная возможность – практика на действующих энергоблоках, общение с персоналом, в том числе выпускниками нашего вуза. После таких поездок ребята гораздо яснее понимают, на кого учатся, где будут работать и какие перспективы перед ними открываются», — отметил доцент Ивановского государственного энергетического университета Денис Долинин.

В рамках нацпроекта «Кадры» ставятся масштабные задачи по развитию всех уровней образования, поддержке профобучения и формированию научно-кадрового резерва страны. Ведущие корпорации России, в том числе «Росатом» и его электроэнергетический дивизион, активно участвуют в этой работе, планомерно раскрывая потенциал будущих специалистов через программы целевого привлечения молодежи, систему наставничества, стажировки и прямое вовлечение опытных профессионалов в учебный процесс.

Справка:

Смоленская АЭС — филиал АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), ведущее энергетическое предприятие Смоленской области, градообразующее предприятие самого молодого города региона Десногорска, крупнейший налогоплательщик, привлекательный, надежный социально ответственный работодатель. Расположена в 150 км от Смоленска, в 180 км от Брянска и в 350 км от Москвы. В промышленной эксплуатации Смоленской АЭС — три энергоблока, электрическая мощность каждого — 1 000 МВт.

На САЭС круглосуточно работает телефон-автоответчик по номеру 8 (48153) 3-21-24, по которому можно получить информацию о работе атомной станции. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Ивановский государственный энергетический университет (ИГЭУ) является одним из опорных вузов Госкорпорации «Росатом» и сотрудничестве с ключевым индустриальным партнером – Концерном «Росэнергоатом» с 2022 года ведет масштабную программу развития с акцентом на повышение гибкости образовательных программ, научных исследований, разработке современных технологий, что позволит быстрее реагировать на запросы отрасли. Соглашением предусмотрено существенное увеличение выпуска квалифицированных кадров по приоритетным для атомной отрасли специальностям и направлениям подготовки.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС