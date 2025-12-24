Губернатор Василий Анохин: Смоленская область сохранила высокие позиции в рейтинге регионов по числу целевиков

По итогам 2025 года регион занял второе место в России по количеству заключенных договоров на целевое обучение в учреждениях среднего профессионального образования. Об этом стало известно сегодня на Всероссийском совещании руководителей органов образования.

– Целевое обучение – это часть нашей большой системной работы по укреплению кадрового потенциала региона. В 2025 году заключено более 1300 договоров на целевое обучение по программам СПО. Наибольшее количество – в сферах промышленности, здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства, а также образования. Более 3100 целевиков уже обучаются по программам среднего профессионального образования, – рассказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В регионе уже создано 5 образовательных кластеров в рамках федеральной программы «Профессионалитет». В 2026 году появится еще один кластер для подготовки педагогов. Создаем все необходимые условия, чтобы молодежь могла реализовать свои способности и построить успешную карьеру в Смоленской области. Этот результат – подтверждение правильности нашего курса в сфере подготовки кадров.