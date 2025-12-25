Голосуем за стелы

Наша с вами поддержка помогла региону выйти в финал Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Он организован Минстроем России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроектов «Инфраструктура для жизни» и «Туризм и гостеприимство». Смоленская область представлена в номинации «Въездная стела» в категориях «Крупные города» и «Муниципальный округ».

По итогам голосования, которое проходило в сообществе Вконтакте «ГорСреда», в финал вышли сразу два наших объекта: стела города Смоленска, за которую проголосовало более 17 тысяч человек и стела Кардымовского муниципального округа, собравшая почти 4 тысячи голосов.

Сейчас наступает решающий этап – финальное онлайн-голосование. Оно пройдёт в течение трех суток. С 10:00 25 декабря до 10:00 28 декабря можно проголосовать за стелы Смоленска и Кардымовского муниципального округа.

Давайте объединимся и поддержим наши въездные стелы, которые стали символом гостеприимства и любви к родному региону!

Ссылка для голосования за стелу в Смоленске (https://vk.ru/wall-224717408_130996)

Ссылка для голосования за стелу Кардымовского муниципального округа (https://vk.ru/wall-224717408_130997)