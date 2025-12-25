Губернатор Василий Анохин высоко оценил темпы развития экономики Смоленской области

Для устойчивого роста экономикив регионе создают условия для привлечения инвестиций, поддержки бизнеса и модернизации производств.

По темпам роста инвестиций Смоленская область входит в первую пятерку регионов ЦФО. Это результат системной работы с инвесторами, реализации мер поддержки и модернизации инфраструктуры. Сегодня в регионе — более 100 значимых инвестиционных проектов с общим объемом вложений свыше 100 млрд рублей.

Достигли хороших результатов в промышленности. Растет объем отгруженной продукции. Впервые в истории регион получил федеральную награду «Прорыв года» в рейтинге эффективности реализации промышленной политики по данным Министерства промышленности и торговли РФ.

Поддерживают предприятия через инструменты федерального и регионального фондов развития промышленности. Оказывают поддержку начинающим и опытным предпринимателям.

Большое внимание уделяют экспорту. Растет внешнеторговый оборот, смоленские компании занимают призовые места во всероссийских конкурсах, например, «Экспортер года». Регион входит в число лидеров страны по количеству экспортеров-победителей.

– В будущем году планируем сохранить набранные темпы, улучшать инвестиционный климат и создавать новые возможности для развития экономического потенциала региона, – поделился планами Губернатор региона Василий Анохин.