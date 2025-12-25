Губернатор Василий Анохин рассказал о поддержке участников СВО

В течение всего года встречался с участниками СВО в муниципальных образованиях региона. Поддержка защитников и забота об их семьях – главная тема наших встреч. Итоги этой работы подвели сегодня в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

В области действует 50 мер поддержки участников СВО и их семей. В центре внимания – дети наших защитников. Сегодня почти 1200 детей в Смоленске бесплатно посещают детские сады. Держим на контроле вопрос поступления абитуриентов в колледжи и вузы. Ребята могут воспользоваться льготами при поступлении.

Развиваем систему медицинской реабилитации ветеранов СВО. Со следующего года забор анализов переведем на централизованную службу. Их будут брать в районных учреждениях здравоохранения. Запись к врачу и вызов на дом также упростили – перешли на единую регистратуру по номеру 122. Станет проще получение справок: комиссия будет выезжать в муниципалитеты два раза в месяц, чтобы оформлять документы на месте.

Помогаем с трудоустройством участников СВО. Предлагаем рабочие места на наших предприятиях, в организациях и органах власти, помогаем желающим открыть свое дело. Реализуем по поручению Президента Владимира Владимировича Путина (https://t.me/news_kremlin) программу «Герои СВОего времени. Смоленск», направленную на подготовку управленцев из числа участников СВО.

Большое внимание уделяем социальной адаптации ветеранов боевых действий. Развиваем адаптивный спорт. В следующем году приобретем транспорт для доставки спортсменов из муниципалитетов, а также обновим ФОК в Смоленске, он будет полностью приспособлен под занятия адаптивным спортом.

Сегодня выразил благодарность социальным координаторам регионального филиала фонда «Защитники Отечества», которые ежедневно на связи с ветеранами и их семьями. В 2026 году встречи с участниками спецоперации и их близкими продолжу.