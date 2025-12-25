Смоленская область вошла в число девяти регионов, которые до конца года получат дополнительное финансирование на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями

До конца года девять регионов получат дополнительное финансирование на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Всего на эти цели выделено 408,5 млн рублей.

408,5 млн руб. предназначены для Республики Коми, Красноярского края, а также Волгоградской, Калининградской, Калужской, Костромской, Саратовской, Свердловской и Смоленской областей. В комплекс профилактических мер входит изменение образа жизни, коррекция питания, медикаментозная терапия и регулярное медицинское наблюдение.

В нашем регионе работа в этом направлении ведётся в рамках федеральной программы «Здоровье для каждого». Так, в текущем году 1,8 млн рублей федеральных средств было направлено на дооснащение Центра здоровья для взрослых в Вяземской ЦРБ. Это позволяет усилить работу по устранению ключевых факторов риска, таких как нерациональное питание и низкая физическая активность, которые часто приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Только в этом году мы отремонтировали 37 объектов здравоохранения и закупили для них более 420 единиц нового оборудования — от аппаратов УЗИ до автомобилей скорой помощи. Эти инвестиции в инфраструктуру напрямую влияют на качество профилактики и лечения»,

— отметил губернатор Василий Анохин.

Всего в 2025 году на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний в России направлено более 11,8 млрд рублей федеральных средств.