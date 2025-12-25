Театр – дело семейное

Примером семейно-творческих союзов в нашем городе могут служить режиссёры образцового драматического коллектива «Сказка» и народного коллектива МЭТ «Этюд» Елена и Владимир Коробковы. О том, как супружеской паре удаётся сохранять баланс между семьёй и работой, радоваться успехам друг друга, рассказала Елена КОРОБКОВА.

– С Владимиром Александровичем мы познакомились во Дворце культуры. Он был руководителем коллектива, я актрисой. Совместное театральное творчество соединило наши судьбы. С тех пор мы вместе и в работе, и дома.

Заниматься театром я начала в 10 лет. Это был образцовый драматический коллектив Дворца культуры угольщиков. Руководила тогда им Нина Михайловна Снытина. Я пришла с подружками просто за компанию. Сейчас не могу сказать, что меня заинтересовало. Возможно, сама атмосфера творчества, а может быть, возможность свободно выражать свои эмоции и фантазии в работах. Первая моя роль Снежинки – отрицательный персонаж, помощница Снежной королевы. Нина Михайловна до сих пор вспоминает меня в этой роли.

Образцовый драматический коллектив «Сказка» – это моя вторая семья, место, где рождаются мечты. Здесь воплощаются идеи, раскрываются таланты участников, создаются спектакли, которые оставляют след в сердцах зрителей.

Чему учу юных актёров прежде всего? Ответственности, порядочности, дисциплине, взаимовыручке, труду. Эти понятия идут наравне с развитием актёрского мастерства и речи.

Старший сын Даниил играл не только в «Этюде», но и был актёром образцового драматического коллектива «Сказка». С детства он наблюдал весь творческий процесс, потом вышел на сцену. Иногда требовался герой, которого срочно нужно ввести в спектакль. Даниил в какой-то степени был нашей палочкой-выручалочкой. Тимофей (младший сын) пока не готов быть нашим актёром, но наблюдать творческий процесс ему очень нравится.

в моём понимании служить искусству – значит отдавать себя творчеству, не считаясь с личным временем. Дарить, делиться, делать всё возможное ради искусства, а не ради достижения личных целей. Это образ жизни.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото Натальи Просенковой