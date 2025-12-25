Ёлка желаний на планете Дружба

Мальчишки и девчонки из районной общественной организации детей-инвалидов, их родителей и молодых инвалидов «Планета дружбы» искренне радовались, получая подарки на торжестве в Центральном дворце культуры на празднике «Ёлка желаний», ставшем уже традиционным.

Благотворительная акция «Ёлка желаний» проходит накануне новогодних праздников по всей стране. Она стартовала в 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина, к ней присоединились миллионы людей, получив возможность дарить подарки и уделять внимание тем, кто в этом особенно нуждается и чью мечту ты сможешь исполнить.

Организаторами акции в Сафонове стали районная общественная организация детей-инвалидов, их родителей и молодых инвалидов «Планета дружбы», основанная Ириной Толстых, а также коллектив Сафоновской детской художественной школы имени В.М. Кириллова во главе с директором Светланой Шаповаловой. Инициатива была поддержана Администрацией МО «Сафоновский муниципальный округ».

Не передать словами, сколько радости подарили особенным деткам добрые волшебники, сняв с нарядно украшенной ёлки шары с пожеланиями ребятишек. Исполняющий полномочия Главы Сафоновского муниципального округа Антон Кухарев не только поздравил собравшихся с Новым годом, но и осуществил мечту Ильи Остапова об ударных музыкальных инструментах.

Не первый год в акции участвуют Глеб Борисенков, Люда Бобылёва с мамой Ольгой Ивановной. Они подготовили свои подарки, исполнив задорные песни. Многие дети пришли на праздник не с пустыми руками: они преподнесли устроителям акции рукотворные сувениры. Это относится и к двум старшим детям Дианы Родиной, Кириллу и Владе, получившим в подарок конструкторы. Брат и сестра радовались исполнению желаний, присматривали за младшей сестрёнкой, двухлетней Олей Семашко, которой досталась игрушечная лошадка Зефирка. По словам Глеба Борисенкова, ему тоже нравится поздравлять детей с Новым годом, вручать подарки, облачившись в костюм Деда Мороза. К радости Сони Шашковой, у нее появилась возможность практиковаться в любимом вязании (она получила набор ниток и чайную пару). «Я долго лежала в больнице, было скучно, и тогда мама научила меня вязать зайчиков», – рассказала Софья. – С тех пор я вяжу крючком игрушки, многие раздариваю».

Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и очаровательным аниматором, исполненным Светланой Самойловой, мальчишек и девчонок из «Планеты дружбы» пришли поздравить организаторы акции Ирина Толстых и Светлана Шаповалова, председатель Сафоновского окружного Совета депутатов Анна Захарова, депутаты Смоленской областной Думы Нина Снытина и Любовь Ульянова, заместитель Главы Сафоновского муниципального округа Ольга Майорова, председатель Управления культуры, туризма, молодёжной политики и патриотического воспитания Марина Сергеева, а также представители бизнеса, образования, медицины, культуры. Как отметил генеральный директор ООО ЖБИ «НиКо» Андрей Николаев, ему самому нравится роль Деда Мороза, нравится исполнять желания ребят. Руководитель клуба любителей спорта Александра Волкова пригласила участников акции «Ёлка желаний» на оздоровительные занятия. Председатель Сафоновской районной общественной организации ВОИ Людмила Тарасова вручила детям сладкие подарки.

К сожалению, не все ребята из «Планеты дружбы» смогли прийти во Дворец культуры: одной из причин этому стал наступивший сезон гриппа и ОРВИ. Однако каждый из подарков, будь то умная колонка, набор для творчества, машинка, робот или что-то ещё из списка желаний, будет вручен по прямому назначению.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Акция «Ёлка желаний» подарила детям осуществление мечты.

Фото автора