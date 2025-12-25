﻿В Смоленской области напоминают о правилах приобретения SIM-карт иностранными гражданами

С начала 2025 года в Смоленской области, как и по всей стране, действуют обновленные требования к оформлению сотовой связи для иностранцев. Эти меры призваны искоренить рынок «серых» SIM-карт и защитить граждан от мошеннических схем.
Теперь для заключения договора иностранному гражданину необходимо:
лично посетить салон связи;
предоставить СНИЛС;
иметь подтвержденную запись на «Госуслугах»;
зарегистрировать свои биометрические данные.
Пошаговый алгоритм оформления SIM-карты представлен в карточках.
Также напоминаем владельцам крупных блогов: с 1 января 2025 года страницы в соцсетях с аудиторией более 10 тысяч человек подлежат обязательной регистрации в реестре Роскомнадзора.
Пресс-служба Правительства Смоленской области
Будьте первым, кто оставит комментарий!