﻿Смоленская область присоединилась к неделепопуляризации здорового питания

С 22 по 28 декабря Министерство здравоохранения Российской Федерации проводит Неделюпопуляризации здорового питания. В этот период будут проводиться мероприятия, цель которых привлечь вниманиек важности сбалансированного питания для поддержания здоровья, профилактики заболеваний и улучшения качества жизни.

В настоящее время при изобилии разнообразных продуктов рацион россиян очень скуден на витамины, минералы, полезные жиры и клетчатку, но избыточен по калорийности.

Быстрое питание продуктами глубокой промышленной переработки привело к избыточному потреблению бесполезных простых углеводов, насыщенных и трансжиров, соли и лишних калорий. На фоне низкой физической активности это способствует росту рисков развития таких заболеваний как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и ожирение.

Важно понимать, что пища является не просто способом утоления голода, а ещё и важнейшим средством поддержания высокой работоспособности, хорошего самочувствия и активного долголетия.

Следует акцентировать внимание на включении в рацион не менее 400 г овощей и фруктов ежедневно. Заменить жирное мясо на белое, 2-3 раза в неделю есть рыбу и морепродукты, а сладостям и выпечке предпочесть ягоды и фрукты. Для снижения суточной калорийности рациона лучше выбирать менее жирные молочные продукты, не жарить в масле, не досаливать готовую пищу, минимизировать потребление фаст-фуда и лимонадов.

Здоровые пищевые привычки важно и нужно формировать в семье ещё с детства на основе базовых знаний о калорийности пищи, необходимых нутриентах, режиме питания. Правильное питание должно стать нормой для укрепления здоровья и улучшения качества жизни.