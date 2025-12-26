«Нежность»

В преддверии Дня Героев Отечества в культурном пространстве страны произошло знаковое событие — завершился масштабный патриотический проект, организованный Международной патриотической акцией «Улицы в лицах» по созданию памятного видеоклипа на легендарную песню «Нежность», написанную в 1965 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтами Сергеем Гребенниковым и Николаем Добронравовым. Съемки прошли в залах Музея Победы на Поклонной горе, где искусство встретилось с историей, а музыка стала мостом между поколениями.

Центральной фигурой проекта стал человек-эпоха, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В Зале Славы, среди мраморных пилонов с именами героев, он обратился к страницам старого фотоальбома, рассказывая зрителям живую историю подвигов и судеб.

«Для нас этот проект — больше, чем клип. Это эмоциональный памятник, где память, оживающая в кадрах, встречается с вечной славой имён на мраморных плитах. Мы стремились создать не просто видеоряд, а мост, соединяющий подвиг прошлого с теми, кто продолжает славное дело сегодня», — отметил Харитон Руденко, руководитель международной патриотической акции «Улицы в лицах».

В проекте приняли участие артисты, для которых тема патриотизма и памяти особенно близка. Среди них – пианист, народный артист России Юрий Розум, лауреат всероссийских и международных конкурсов в области исполнительского искусства Харитон Руденко, Большой детский хор им. В.С. Попова под руководством Заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, оркестр Цента «Лидер» МЧС России под руководством военного дирижера подполковника Владимира Волкова.

Особую символику проекту придает то, что съемки прошли под сводами Музея Победы — места, где память о подвиге народа обретает вечное воплощение. Зал Полководцев и Зал Славы стали не просто локациями, а полноценными участниками действия, создающими неповторимую атмосферу торжественности и благодарности.

Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Культурного фонда Александры Пахмутовой.

Материалы доступны на сервисе российского облачного хранения файлов Яндекс Диск по ссылкам: https://disk.yandex.ru/d/H2mKCX8A2mjGvA – памятный видеоклип, https://disk.yandex.ru/d/ENv2wxfQGE33lw — фотографии с места проведения съемок,