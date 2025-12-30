В Москве подвели итоги года с Владимиром Путиным







В середине декабря прошла прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. На ней присутствовали более 600 журналистов со всех регионов страны и из-за рубежа. Также прозвучало множество вопросов от простых жителей.

Какой момент прямой линии запомнился вам более всего?

На какие вопросы получили ответы вы, как эксперт, и жители вашего региона?

Какие наиболее актуальные темы для вашего региона были затронуты в ходе прямой линии?

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Прямая линия с Президентом России Владимиром Путиным 19 декабря стала ярким показателем открытости власти к реальным вопросам граждан: более 600 журналистов из регионов и зарубежья, множество обращений от простых жителей – это формат, где диалог выходит за рамки протокола и переходит в практические решения.

Особенно запомнился акцент на социальной повестке – поддержке семей, развитии регионов, заботе о ветеранах СВО и их близких, что полностью соответствует государственной логике, где человек и его качество жизни остаются в центре. Для Смоленской области актуальны темы инфраструктуры, инвестиций, молодёжной политики и сохранения исторической памяти, многие из них получили чёткие ответы, подтверждающие приоритетность этих направлений.

Как эксперт, отмечу, что жители региона ждали конкретики по программам развития сельских территорий, целевому обучению и промышленным проектам и получили её: это сигнал о системной работе, где федеральные инициативы «приземляются» на местах под руководством губернатора Василия Анохина, усиливая единство общества вокруг традиционных ценностей ответственности, служения и взаимопомощи.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Прямая линия Президента России — ключевое мероприятие в общественно-политической жизни страны, в рамках которого подводятся итоги года, задаются векторы развития страны на будущее, но, что самое главное, решаются повседневные проблемы граждан. Ведь в рамках прямого эфира звучит лишь малая толика вопросов, поступивших Президенту, и огромное число вопросов отрабатывается в ходе кропотливой работы с обращениями граждан. Прямая линия — не пиар-проект, а способ донести проблемы избирателей до высшего политического руководства, и получить возможности реального решения этих проблем в ходе реализации полномочий региональных, муниципальных органов власти, понять, где требуются инструменты по изменению законодательства с целью урегулирования ситуации, а где нужно подкорректировать меры государственной политики с целью повышения её эффективности.