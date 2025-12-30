В новом году бесплатной подготовкой к ЭКО планируют обеспечить более 600 смоленских семей

Улучшение демографии и поддержка семьи — абсолютный приоритет, обозначенный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. (https://t.me/news_kremlin) Большое внимание мы уделяем семьям, которые планируют рождение ребенка. Работа в этом направлении ведется комплексно.

Укрепляем материально-техническую базу наших медучреждений. Благодаря федеральному проекту «Охрана материнства и детства» в 2025 году в Починковской РБ, Дорогобужской ЦРБ, Руднянской ЦРБ созданы женские консультации. Они оснащены современным оборудованием. В Рославльском, Сафоновском и Вяземском муниципальных округах в консультациях работают специальные службы, которые обеспечивают комплексную подготовку семьи к рождению малыша, оказывают патронаж и всестороннюю поддержку.

С 2025 года в рамках национального проекта «Семья» в нашем регионе действует бесплатная подготовка к процедуре ЭКО. В этом году более 500 семей прошли обследование. Услуги предоставляет Перинатальный центр ОГБУЗ «Клиническая больница №1». В следующем году планируем обеспечить бесплатной подготовкой к ЭКО более 600 семей. В 2026 году создадим также комплексную службу поддержки семьи в женской консультации Перинатального центра.

Совершенствуем меры поддержки семей с детьми. Так, с 2025 года в Смоленской области выдается «Подарок новорожденному». Кроме того, созданы пункты проката предметов первой необходимости для детей до 3-х лет. Каждая семья, которая ждет малыша, должна чувствовать заботу и поддержку государства.