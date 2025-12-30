﻿Главные политические итоги 2025 для страны и региона. Что взять с собой в 2026?





По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, уходящий год воспринимается большинством россиян (66%) как успешный. В основе таких оценок – общее ощущение политической стабильности.

Немаловажный фактор в оценке 2025 года – одобрение политической деятельности Президента. Большинство респондентов назвали Владимира Путина героем 2025 года.

В новостной повестке в фокусе внимания россиян на первом месте – темы, связанные с переговорным процессом в Анкоридже, а лидер рейтингов – тема встречи президентов России и США. В топ-10 тем, приковавших внимание респондентов, вошли также: празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, освобождение Курской области, а также отдельные международные события.

По данным исследования, граждане весьма оптимистичны в своих ожиданиях на 2026 год. 70% считают, что следующий год будет для России скорее успешным. Такой оптимизм связан с положительными трендами 2025 года.

Что, на ваш взгляд, является главным политическим итогом 2025 года для страны и для вашего региона? Какие события и тренды будут актуальны, по вашему мнению, в следующем году?

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Главным итогом 2025 года на международной арене является изменение вектора внешней политики США в связи с возвратом Дональда Трампа в кресло президента 20 января 2025 года. США полностью отказались от политики продвижения демократии и прав человека по миру, их стратегия национальной безопасности теперь в большей степени ориентирована на защиту национальных интересов, а не политики глобализма. США теперь исходят из экономических интересов своей страны, а не финансовых глобалистских элит. Вводя заградительные импортные пошлины и торговые барьеры, они пытаются защитить своего товаропроизводителя, снизить дефицит платёжного баланса и ограничить в долгосрочной перспективе наращивание государственного долга. Возвращаясь к “доктрине Монро”, они обращают большее внимание на то, что происходит в странах Западного полушария — в той же Венесуэле. Вместе с тем, они проводят точные акции устрашения по всему миру — в Иране, Сомали, Нигерии. Они занимают оборонительную стратегию, отгораживаясь от миграционных потоков и огрызаясь на Китай, пытаясь удержать традиционные бастионы своего доминирования — Израиль, Японию, Филиппины, выстраивая по-новому отношения с ближневосточными монархиями. Скептически относясь к старым европейским демократиям, они не понимают, зачем нужно продолжать тратить сотни миллиардов долларов на поддержку Украины.

Тем не менее, изменение приоритетов внешней политики США пока не принесло ожидаемых плодов для России. Вместо урегулирования украинского конфликта за 24 часа, обещанного Дональдом Трампом, конечно, “процесс пошёл”, но движется очень медленно, дедлайны постоянно сдвигаются. Брюссель и европейские лидеры, а также Зеленский делают всё, чтобы сорвать мирный процесс, использую тактику затягивания времени. Расчёт, видимо, на то, что уже в ноябре 2026 года пройдут очередные выборы в Конгресс США, и если демократам удастся установить контроль хотя бы над одной палатой, Дональду Трампу опять будут устраивать попытки импичмента, торпедировать его инициативы, и Трамп не сможет оказывать такое же давление на Украину с целью заставить её участвовать в переговорах, тем самым, можно будет полностью выхолостить дух Анкориджа. Народы Европы требуют прекращения конфликта, а вот значительная часть элит Старого света делает всё, чтобы сорвать переговорный процесс и добилась больших успехов в затягивании мирного процесса, несмотря на всё новые жёсткие дедлайны Трампа. Коррупционные скандалы на Украине следуют один за другим, однако Зеленский готов жертвовать одну фигуру за другой, чтобы продолжать как можно дольше шахматную партию, в которой он не может рассчитывать на исход, которого с нетерпением ждали поджигатели войны на Западе — стратегического поражения России не будет. Россия в 2025 году, освободив Курскую область при поддержке соединений Корейской народной армии, взяв крупные города — Часов Яр, Купянск, Красноармейск, Северск и другие — постепенно устанавливает контроль над новыми территориями, и динамику хода противостояния видят все. Отсутствие прорыва на мирных переговорах — главное разочарование 2025 года, однако ход военной кампании указывает на то, что поставленные цели будут выполнены так или иначе, хотя военными способами достижение целей может потребовать больше времени и ресурсов, чем политико-дипломатическими методами. Тем не менее, переговоры ещё продолжаются, и дипломатия должна продемонстрировать отдачу от вложенных в неё затрат — должны быть предложены приемлемые решения — например, через пограничные обмены и создание на контролируемой пока ещё Украиной части ДНР свободной экономической зоны с учётом волеизъявления жителей этой территории (тем более, что в России предусмотрено создание как специальных экономических зон с особым статусом, так и федеральных территорий с особым режимом управления), создание энергетического консорциума по реализации атомной энергии с Запорожской АЭС, ограничение гарантий безопасности Украины двусторонними форматами, надёжный мониторинг исполнения возможного соглашения. Дипломатия, ещё раз подчеркну, должна оправдывать вкладываемые в неё ресурсы, как это сейчас делает армия на поле боя, и дипломаты должны предлагать перспективные решения международных проблем для минимизации жертв и затрат, для достижения стратегической стабильности на международной арене.

Санкции Трампа против “Роснефти” и “Лукойла”, атаки на российские нефтяные танкеры в очередной раз заставят российскую нефтяную промышленность адаптироваться к происходящему. Выпадение доходов бюджета компенсируется некоторым увеличением налогового бремени, однако заявления, что российская экономика в глубоком кризисе, не соответствуют действительности. Рост дефицита бюджета компенсируется выпуском государственных облигаций, меньший рост ВВП объясняется необходимостью снизить темпы инфляции, что и наблюдается, поэтому стабильность российской экономики будет сохранена. Вместе с тем, увеличение НДС и снижение порогов для “упрощёнки” может затруднить работу малого бизнеса, со временем нужно будет вернуться к работе по упрощению условий его работы. Снижение уровня инфляции как-то мало затронуло рост тарифов ЖКХ и рост стоимости бензина и тарифов на проезд в транспорте — уровень тарифов сейчас существенно выше официальной инфляции, что не может не вызывать неприятия такой тарифной политике, поскольку она ведёт к росту стоимости потребительской корзины, и для рядовых граждан рост “инфляции для бедных” всё равно остаётся значительным, несмотря на снижение уровня “средней температуры по больнице”.

В 2025 году Россия наконец продемонстрировала успехи в развитии авиастроения. В апреле первый тестовый полет совершил отечественный авиалайнер МС-21-310. На предприятии ОДК-Сатурн в Рыбинске создан новый отечественный авиадвигатель ПД-8 для самолёта Sukhoi Superjet 100. Приступили к лётным испытаниям двигателя “изделие 177” авиакомплекса пятого поколения Су-57. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге началось строительство атомного ледокола “Сталинград”. На ходовые испытания вышла новая подводная лодка “Ясень-М”. Эти и многие другие примеры демонстрируют большой потенциал отечественной промышленности. Но высокая ключевая ставка Банка России, сдерживая инфляцию и сохраняя высокие ставки по банковским вкладам, выхолащивает инвестиционный ресурс промышленности и пока не даёт ей возможность выйти на полную мощность, что видно и по снижению темпов роста ВВП.

Для Смоленской области 2025 год отметился выборами в Смоленский городской совет, на которых сюрпризов не случилось. Победу одержала “Единая Россия”, свои позиции подтвердили КПРФ, ЛДПР, Партия пенсионеров. Впервые в городском совете будут представлены “Новые люди”, а вот “Справедливая Россия” не смогла преодолеть 5% барьер. В 2026 году предстоит важное политическое событие — выборы в Государственную Думу. Надеюсь, что политические силы, нацеленные на расширение системы социальных гарантий граждан, получат в новом созыве Госдумы достойное представительство. В конце 2025 года произошло важное событие для Смоленска — он победил в конкурсе на звание молодёжной столицы России. В регионе реализуется большой объём дорожного строительства, давно назревшей реконструкции объектов. Большее внимание следует уделять учёту мнения граждан при благоустройстве и реализации инфраструктурных проектов, например, через опросы граждан.

2025 год отметился и интересными с научной точки зрения событиями — изучением небесного объекта 3I/ATLAS, заметными солнечными вспышками. Эти события — как сигнал человечеству о необходимости сплочения и научной кооперации. Вспомним событие Каррингтона 1859 года, когда мощнейшая геомагнитная буря привела к отказу телеграфных систем в Европе и Северной Америке. Повторение такого события в условиях цифровизации, компьютеризации и роста значения электронных платёжных систем, электротранспорта может привести к коллапсу человеческой цивилизации. В условиях отсутствия электричества искусственный интеллект не сможет ничем помочь, и нужно будет полагаться только на человеческий разум. Поэтому инфраструктура человеческой цивилизации остаётся очень уязвимой, и только сохранение аналоговых систем и международная взаимопомощь могут стать залогом сохранения человеческих достижений. Это было справедливо и для экономических кризисов прошлого, это будет верно и впредь. И всё же будем надеяться, что 2026 год станет годом успешного поступательного экономического развития, годом защиты окружающей среды и развития творческого потенциала человека, роста социальных гарантий граждан.