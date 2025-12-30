﻿Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил награды активным участникам патриотических мероприятий





В Смоленской области подвели итоги Года защитника Отечества, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В уходящем году в регионе прошли сотни патриотических мероприятий.

Накануне в зале Смоленского драматического театра накануне собрались школьники, студенты, участники специальной военной операции и их семьи, а также общественники, волонтёры, представители духовенства, предприятий и учреждений, активно участвующие в патриотической деятельности.

В рамках торжественного мероприятия губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил областные награды тем, кто проявил себя в качестве организаторов и активных участников патриотических мероприятий.

«Спасибо всем, кто вносит вклад в сохранение памяти о подвигах наших соотечественников и поддержку защитников Родины», – поблагодарил глава региона.

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне особое внимание было уделено ветеранам. Их подвиг сегодня вдохновляет бойцов, мужественно выполняющих цели специальной военной операции.

Важный вклад в дело сохранения исторической памяти вносят участники поискового движения. В Смоленской области действуют 82 поисковых отряда, объединяющих более 2,5 тысячи человек. В течение года проходили межрегиональные, окружные и международные «Вахты Памяти», установлены имена 382 погибших воинов, подняты останки 1432 павших героев, найдены солдатские медальоны и государственные награды.

За год приведены в порядок более 88 мемориальных объектов в муниципальных образованиях Смоленской области.

Бабурченков Виталий Сергеевич

Лектор Российского общества «Знание», начальник управления по социальной и воспитательной деятельности СмолГУ

Подведение итогов Года защитника Отечества в Смоленской области – это важный показатель того, что патриотическая повестка в регионе носит не разовый, а системный характер и объединяет разные поколения и социальные группы: школьников и студентов, участников СВО и их семьи, общественников, волонтёров, духовенство, трудовые коллективы. Такой формат – когда в одном зале собираются те, кто защищает страну, и те, кто поддерживает и сохраняет память, – формирует тот самый общественный «каркас устойчивости», который особенно нужен в непростое время.

Принципиально важно, что эта работа подкрепляется вниманием и личным участием губернатора Василия Анохина, который не просто обозначает приоритет, но и публично отмечает организаторов и участников патриотических инициатив. Его слова благодарности тем, кто сохраняет память о подвигах и поддерживает защитников Родины, задают правильную управленческую интонацию: уважение к служению должно быть выражено не только в символике, но и в конкретных действиях – поддержке людей и инициатив «на земле».

Отдельного внимания заслуживает поисковое движение – один из самых честных и деятельных форматов исторической памяти. Цифры говорят сами за себя: 82 поисковых отряда, более 2,5 тысячи участников, «Вахты Памяти» разного уровня, сотни установленных имён, поднятые останки павших, найденные медальоны и награды, приведённые в порядок мемориалы – это не статистика «для отчёта», а ежедневный труд, который возвращает из безвестности героев и укрепляет связь поколений.

Чтобы эта традиция только усиливалась, ключевое – продолжать вовлекать молодёжь через школы, вузы, волонтёрские и поисковые проекты, где ценности проявляются в реальном деле, а не в формальных словах. В этом смысле патриотическая работа в регионе логично выстраивается вокруг уважения к подвигу, исторической правды, служения Отечеству, взаимопомощи и ответственности – того ценностного основания, без которого невозможно ни единство общества, ни уверенное движение вперёд.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

2025 год — Год защитника Отечества — завершается, и самое время отметить активных участников патриотических мероприятий, прошедших в течение года. На торжественной церемонии, прошедшей в Смоленском драматическом театре с участием представителей власти, духовенства, ветеранов и военнослужащих, Губернатор Смоленской области Василий Анохин вручил грамоты и благодарственные письма волонтёрам, представителям ветеранских организаций, ветеранам специальной военной операции. В Смоленской области в течение 2025 года были проведены сотни мероприятий патриотической направленности. К ним можно отнести, например, вахты памяти, организованные поисковым движением, памятные мероприятия, связанные с важными военно-историческими событиями прошлых лет, такими как участие нашей страны в военной кампании в Афганистане, комплекс мероприятий, связанных с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с подведением итогов Года защитника Отечества заместитель Председателя Смоленской областной Думы Николай Мартынов отметил: “Год завершается, но работа будет продолжаться, и не исключено, я уверен в том, что эта работа будет максимально увеличена, потому что вопросы патриотизма, мужества, воспитания, они всегда насущные и актуальные, и проблемные”.

Следует особо отметить, что в патриотическую работу активно включились многие организации. Так, следователи смоленского Следственного комитета организовали выставку предметов и оружия времён Великой Отечественной войны, найденных отрядом “Следопыт” в ходе прошедших “Вахт Памяти”. На базе Смоленского государственного университета спорта прошёл военно-патриотический фестиваль “Преемники Победы”. При поддержке регионального министерства культуры проведён фестиваль патриотической песни “Пусть память говорит”. Большую патриотическую работу в регионе проводят общественные организации. 22 декабря партия “Единая Россия” подведёт итоги реализации своих партийных проектов, действующих в рамках федерального проекта “Историческая память”. Мероприятия партии КПРФ ориентированы на принесение практической пользы в рамках патриотической работе — так, на регулярной основе ведётся сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции и жителей приграничных регионов, в том числе в рамках акции “Красная палатка” на улицах города. В Смоленской области дан старт всероссийскому патриотическому проекту “Всем миром”, участие в котором принимают представители местного отделения партии “Справедливая Россия” — проект включает в себя презентации книг, краеведческие конкурсы, проведение круглых столов.

Особую роль в патриотической работе играет молодёжь — многие участия патриотической направленности с участием студенчества проводятся на базе образовательных организаций. При этом некоторые мероприятия носят межрегиональный характер — так, 11 декабря 2025 года в стенах Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева прошло историко-патриотическое мероприятие “Смоленск — город-ключ”, приуроченное к выбору молодёжной столицы России. Закономерным итогом системной патриотической работы с молодёжью стала победа Смоленска с огромным отрывом в голосовании на статус Молодёжной столицы России, причём голоса за Смоленск подали представители других российских регионов, поскольку по условиям конкурса граждане не могли поддержать город из региона, где они имеют постоянную регистрацию. Смоленск с его богатой историей и культурой, получив статус Молодёжной столицы — 2026, должен получить возможность проведения масштабных общероссийских молодёжных мероприятий, а власти должны сделать всё, чтобы смоленская молодёжь получила больше возможностей для самореализации, профессионального развития, интересного проведения досуга и роста материального благополучия на родной земле.