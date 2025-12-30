﻿KOBLiK GROUP в Смоленске: уже сейчас предприятие рассматривается как значимый элемент промышленной инфраструктуры региона





В Смоленской области, в индустриальном парке «Феникс» состоялось официальное открытие новой производственной площадки компании ООО «Интенсивные технологии», входящей в состав KOBLiK GROUP. Мероприятие прошло при участии представителей региональных и муниципальных органов власти, СМИ, партнёров и команды предприятия.

Гостям открытия предложили формат динамичной индустриальной экскурсии, которую провели представители KOBLiK GROUP — Егор Коблик, Дмитрий Синюков и Роман Карпенко.

На открытой площадке перед входом в завод Егор Коблик представил линейку прицепной техники, которая будет выпускаться на новом предприятии. Далее гости прошли через склад металла и производственные зоны. Особое внимание было уделено участкам обработки металла, сварки и перспективам внедрения сварочных роботов, а также покрасочным камерам и зоне сборки.

Отдельный акцент в ходе обхода был сделан на собственном производстве комплектующих и курсе на импортозамещение – как факторе, который в перспективе должен обеспечить устойчивость поставок и контроль качества.

Кульминацией мероприятия стала презентация первой единицы техники, выпущенной на новом заводе. В торжественной части Егор Коблик и губернатор Смоленской области Василий Анохин открыли первый прицеп, символически зафиксировав переход проекта от этапа строительства к серийному производству. В своих выступлениях спикеры поделились планами по дальнейшему расширению мощностей в Смоленской области.

Запуск новой производственной площадки стал практическим подтверждением заявленных ранее планов холдинга по расширению мощностей и развитию отечественного машиностроения для аграрного сектора. Вклад в экономику Смоленщины будет определяться темпами выхода на проектную мощность и дальнейшими инвестициями в технологии и людей, но уже сейчас предприятие рассматривается как значимый элемент промышленной инфраструктуры региона.

Понажев Юрий Олегович

Юрист

Область интересов: политология, международные отношения, зелёная экономика, юриспруденция.

KOBLiK GROUP — динамично развивающаяся компания, объединяющая пять агромашиностроительных предприятий и сеть дилерских центров более чем в 20 регионах России. В группу входят площадки в Масловке и Семилуках (Воронежская область), специализацией которых является производство оборудования для послеуборочной подработки и хранения зерна, а также дивизионы в Смоленске, Оренбурге и Минске, где выпускают широкий спектр тракторных полуприцепов сельскохозяйственного назначения. В компании работает более 2000 человек, география поставок включает в себя 15 стран мира, ареал поставок включает в себя 71 регион России. Поддержку на местах осуществляют 52 сервисные бригады, в компании работает 100 инженеров-разработчиков, а продукцию компании эксплуатируют уже 7000 хозяйств.

Отрадно, что инвесторы из KOBLiK GROUP выбрали в качестве локации для своей новой площадки именно Смоленскую область и стали резидентами индустриального парка “Феникс”. Строительство завода по производству прицепов именно в индустриальном парке имеет значительные преимущества для инвесторов, и очень радует то, что этот формат работы по привлечению капитала оказался востребован. Продукция предприятия, бесспорно, будет пользоваться высоким спросом как в Смоленской области, так и в соседних регионах и в Республике Беларусь. Локация для производственной площадки очень удобная с точки зрения организации логистики и формирования производственного кластера, привлекающего квалифицированную рабочую силу.

Руководство Смоленской области верно оценивает современную ситуацию в экономике и делает ставку на привлечение значимых российских инвесторов из других крупных российских регионов. Ранее в качестве примера для подражания многие приводили Калужскую область, привлекшую большое число иностранных инвесторов. И сейчас там вектор развития выстраивается примерно в той же парадигме — совсем недавно было объявлено о реализации там крупного зарубежного инвестиционного проекта по производству активных фармацевтических субстанций с объёмом инвестиций в 3 миллиарда рублей. Привлечение иностранных инвесторов в Калужскую область помогло оживить там производственную базу и увеличить зарплаты персонала, однако после массового уход иностранных инвесторов вследствие политики иностранного давления на Россию регион испытал существенную просадку экономики, а изменение структуры региональной экономики привело там к избыточной концентрации иностранных мигрантов в ряде муниципалитетов, что осложнило социальную ситуацию в регионе. В этой связи опора Смоленской области на российских игроков — якорных инвесторов из крупных агломераций — выглядит более надёжной стратегией в условиях турбулентной внешнеэкономической ситуации. Такая стратегия постепенно принесёт свои плоды, и в условиях возможных кризисных явлений экономика региона будет сохранять большую устойчивость. Но и от зарубежных инвесторов Смоленская область, конечно, не закрывается, хотя здесь и отсутствует такой зарубежный технологический кластер, как в Калужской области. Успешное сотрудничество с Республикой Беларусь демонстрирует позитивные примеры межстрановой кооперации для развития производства.

Инвестиции KOBLiK GROUP также указывают на то, что Смоленская область имеет хороший потенциал в сфере развития аграрного комплекса и машиностроения. В советское время регион демонстрировал блестящие результаты в этих отраслях. Полагаю, что у региона есть все шансы на то, чтобы воспользоваться государственными приоритетами в сфере выстраивания технологического суверенитета и импортозамещения для возрождения этих отраслей народного хозяйства. И если в советское время регион опирался на эффективную политику государственного народно-хозяйственного планирования, кооперирования сельхозпроизводителей, то сегодня основной акцент должен быть сделан на привлечение крупных инвесторов из других российских регионов и Республики Беларусь, а также на максимальную поддержку местных производителей, которым необходимо предоставить серьёзные налоговые льготы и вычеты, а также субсидии на расширение производственной базы, и оказать им методическую помощь по выходу на новые рынки сбыта, а также, безусловно, гарантировать недискриминационный доступ для реализации своей продукции на локальном рынке в Смоленской области.