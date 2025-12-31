Велосипед, конфеты и радость

Накануне Нового года в семье Шпаковых произошло радостное событие. Благодаря «Ёлке желаний» девятилетний Иван получил в подарок велосипед. Мечту исполнит председатель Смоленской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Ляхов. 31 декабря он лично побывал у Вани и его мамы и вручил подарок.

Всероссийская акция «Ёлка желаний» объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. В этом году акция проходит особенно масштабно, в ней участвуют «особые» дети, а также ребята из новых регионов России, дети участников СВО, из малообеспеченных семей и дети-сироты.

Вручая подарок, Игорь Васильевич поинтересовался школьными успехами Ивана и пожелал мальчику быть спортивным, здоровым и крепким, чтобы единственная в аттестате «четвёрка» по физкультуре превратилась в «пятёрку», и Ваня стал бы круглым отличником.

Игорь Васильевич рассказал ребёнку о своём друге Алексее Талае из Беларуси. В юности мина времён Великой Отечественной войны лишила его рук и ног, но Алексей Константинович не сдался. Сейчас это 6-кратный чемпион мира по плаванию, отец четверых детей, по зову сердца поддерживает детей Донбасса, читает мотивационные лекции по всему миру.

– Иван, я в тебя верю. У тебя всё будет хорошо. Мечты сбываются. С Новым годом! – поздравил Игорь Васильевич Ваню и его маму Юлию Александровну.