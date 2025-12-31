Предновогоднее новоселье

Новый 2026 год семья САВЕНКОВЫХ встретит в собственной трёхкомнатной квартире. Новоселье стало возможным благодаря участию супругов в муниципальной программе по обеспечению жильём молодых семей.

– Больше всех радовалась новому жилью старшая дочь, одиннадцатилетняя Виктория, ведь у неё появилась отдельная комната, – рассказала при встрече многодетная мама Христина Савенкова. – Сыновьям, трёхлетнему Артёму и двухлетнему Егору, выделили детскую комнату, а третья досталась нам с мужем. Именно он узнал о действующей муниципальной программе по обеспечению жильём молодых семей, предложил жене в ней поучаствовать.

 Муниципальная программа по обеспечению жильём молодых семей на территории Сафоновского округа действует с 2006 года. Её цель – поддержка молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

 За время её реализации более 130 семей получили со-

циальные выплаты на приобретение (строительство) жилья.

 Участниками программы могут стать семьи, в которых один из супругов не старше 35 лет.

Татьяна ГЛЯШОВА

Фото из семейного архива