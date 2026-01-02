Делай, что любишь, люби, что делаешь: Кристина САДОВА уже более 18 лет работает под этим девизом

– Своего первого клиента запомнила на всю жизнь. Это был брутальный мужчина, попросил подстричь с переходом от нуля до тройки. В итоге подстригла под ноль, практики ещё не хватало. Руки дрожали, волновалась ужасно. Но, самое интересное, через пару месяцев он явился снова: «Ну что, готова?» Тут уж я не ударила в грязь лицом, – улыбается своим воспоминаниям мастер.

Спустя всего три месяца, к ней присоединилась Ангелина Тимошенко. Помещение, где располагается парикмахерская, девушки арендуют у управляющей компании. С помощь средств соцконтракта его удалось благоустроить и оснастить новой мебелью, на получяенные деньги также приобрели кресло-мойку, фены, машинки для стрижки, красители. А потом подумали: нам помогли, так почему бы и в ответ не сделать доброе дело? Предложила своим постоянным клиенткам, у которых особенные детки, чтобы они приводили их стричься бесплатно.