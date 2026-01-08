С мыслью о самом главном

Благочинный Сафоновского церковного округа иерей Сергий ЧАЙКИН рассказал о самых значимых событиях в жизни православных приходов в 2025 году

Знаковая дата 80-летия Великой Победы, которую мы все отмечали в ушедшем году, стала отправной точкой в реализации социально-значимого проекта «Звон Победы». Сафоновское благочиние выиграло областной грант, средства которого были направлены на проведение духовно-нравственных мероприятий, распространение знаний о традициях колокольного звона и приобретение звонницы для строящегося храма Архангела Михаила в Сафонове.

Возведение храма в честь архистратига Михаила по улице Строителей идёт в Сафонове не первый год. И в 2025-м сделано немало. Полностью готовы два крыльца, приступаем к оштукатуриванию внутренних помещений и проведению электропроводки, разбираем строительные леса. Закуплены два отопительных котла, завершена кровля и установлены окна в котельной.

Продолжается поступательное движение к возрождению приходской жизни в деревнях и сёлах Сафоновского округа. Так, наметились перспективы к завершению строительства деревянного храма в Лесном, которое идёт уже более 10 лет.

В прошлом году там стали регулярно проводиться молебны, чтобы Господь послал людей, готовых потрудиться на благое дело. Всё есть: материалы, оборудование, церковная утварь. Не хватает только рабочих рук. И вот прошения услышаны: появились те, кто хочет помочь завершить строительство церкви.

В Рыбках возобновлена работа воскресной школы для взрослых. Занятия проводит настоятель храма в честь Вознесения Господня иерей Андрей Быков. Продолжаются встречи священнослужителей со студентами Сафоновского филиала СмолАПО. Как считает отец благочинный, беседы о вере, поиске себя, добре и зле очень кстати как раз в подростковом возрасте, когда молодые люди задаются вопросом о смысле жизни. Такие же беседы проводятся в сельских школах.

Ирина КУРОПАТКИНА

Фото из открытых источников